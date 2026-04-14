元Bリーガー佐藤託矢が3x3で現役復帰「またコートに立てる機会をもらえて本当にうれしい」

4月14日、B2東地区の信州ブレイブウォリアーズは選手情報を更新。2021年まで所属した佐藤託矢が信州ブレイブウォリアーズ3x3にて選手として現役復帰することを発表した。

大阪府出身で現在42歳の佐藤は、198センチ102キロの体格の持ちパワーフォワードとしてプレー。青山学院大学出身で2006年に三菱電機メルコドルフィンズ（現：名古屋ダイヤモンドドルフィンズ）でキャリアをスタートさせJBLスーパーリーグの新人王に輝いた。

その後千葉ジェッツやつくばロボッツ（現：茨城ロボッツ）、和歌山トライアンズ、京都ハンナリーズ、横浜ビー・コルセアーズでプレー。2018－19シーズンに信州へ移籍し3シーズンを過ごし2021年に現役を引退した。引退後は信州のアカデミー部スーパーバイザーを務めバスケットボールクリニックへ講師として参加し、長野県内でバスケットボールファンが集う飲食店を経営するなど、地域に根差した活動を続けていた。

今回の発表に際して佐藤は、信州のクラブ公式サイトを通じて次のようにコメントを寄せた。



「またコートに立てる機会をもらえて本当にうれしいです。やっぱりバスケットボールは最高ですね。普段は教える立場ですが、今回はプレーする側として、少しでも良い見本になれるように頑張ります。もしうまくいかなかったら…その時は“反面教師”として見てください（笑）。…あと翌日のコンディションは保証できません（笑）」

【動画】2020－21シーズンの佐藤託矢ハイライト映像