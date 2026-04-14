１４日の東京株式市場は主力株を中心に大きく買い戻され、日経平均株価は一時５万８０００円台回復を目前に捉える大幅高となった。



大引けの日経平均株価は前営業日比１３７４円６２銭高の５万７８７７円３９銭と急反発。プライム市場の売買高概算は２１億５６８４万株、売買代金概算は８兆４３９２億円。値上がり銘柄数は９００、対して値下がり銘柄数は６３８、変わらずは３８銘柄だった。



きょうの東京市場は、前日にリスク回避目的で軟調だった主力銘柄が買い戻され全体指数を押し上げた。前日の米国株市場はＮＹダウ、ナスダック総合株価指数ともに上昇、ナスダック指数は９連騰と戻り足が鮮明だ。また、半導体関連株への買いが顕著で、フィラデルフィア半導体株指数（ＳＯＸ指数）も９連騰で最高値を更新中で、この日は初の９０００大台に乗せた。米国とイランの和平交渉は決裂したものの、その後も水面下で交渉が進んでいるとの観測が米株高につながっており、東京市場にもこのリスクオンの流れが波及した。海外ヘッジファンド筋による先物への買いに連動したインデックス買いで日経平均は上げ足を強め、一時１５００円近い上昇で５万８０００円台目前まで上値を伸ばす場面があった。もっとも全面高様相ではなく、業種別では３３業種中、１８業種の上昇にとどまり、個別株も値上がり銘柄数はプライム市場全体の６割弱に過ぎなかった。



個別では、キオクシアホールディングス<285A.T>が１兆６０００億円台という個別銘柄で歴代１位となる売買代金をこなし、連日の上場来高値を大幅更新した。売買代金２位をキープしたソフトバンクグループ<9984.T>や同３位の古河電気工業<5801.T>、同４位のフジクラ<5803.T>とＡＩデータセンター関連株への物色人気が際立つ。アドバンテスト<6857.T>、ディスコ<6146.T>なども値を飛ばした。ＪＸ金属<5016.T>、三井金属<5706.T>が大きく買われ、イビデン<4062.T>も高い。日本化学工業<4092.T>がストップ高で値上がり率トップとなったほか、カーブスホールディングス<7085.T>も急騰した。



半面、ファーストリテイリング<9983.T>が売りに押され、ＩＮＰＥＸ<1605.T>も安い。三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ<8306.T>も冴えない。キーエンス<6861.T>が値を下げ、三菱商事<8058.T>も下値を探った。メディアドゥ<3678.T>が値下がり率トップに売られたほか、カチタス<8919.T>、スター・マイカ・ホールディングス<2975.T>の下げも目立つ。長谷工コーポレーション<1808.T>、三陽商会<8011.T>も大幅安。



出所：MINKABU PRESS