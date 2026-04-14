テラスカイ<3915.T>はこの日の取引終了後、２７年２月期連結業績予想について売上高を３４３億４９００万円（前期比２２．４％増）、営業利益を２５億４１００万円（同６２．９％増）と発表した。売上高、営業利益とも過去最高更新を見込む。配当予想も１７円（前期１６円）と増額した。



ＮＴＴデータとの協業による大型案件の拡大をはじめ、みずほ銀行との提携効果やグループ再編効果を織り込んだ。前期に投資有価証券売却益など特別利益があった反動で、純利益段階では小幅マイナスとなる見通しだ。なお、同時に発表した２６年２月期決算は、売上高が２８０億５６００万円（前の期比１３．５％増）、営業利益が１５億６０００万円（同７．４％増）だった。



出所：MINKABU PRESS