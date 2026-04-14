Nakamura Hakの新曲「ただ美しい呪い」をエンディングテーマに起用したTVアニメ『とんがり帽子のアトリエ』の、ノンクレジット映像が公開された。

（関連：【映像あり】Nakamura Hak、新曲「ただ美しい呪い」使用のアニメ『とんがり帽子のアトリエ』EDノンクレジット映像）

公開された映像は、アニメの主人公 ココの姿から始まり、ココに今後訪れる様々な試練を予感させるようなモチーフが映し出され、Nakamura Hakの臨場感あふれる一発録りの弾き語りと合わさることで、これからの展開により期待が高まる内容となっている。

なお本楽曲は、6月10日に1stシングルとしてCDリリース。5月1日に先行配信される。

＜Nakamura Hak コメント＞

こちらのお話をいただいた時は、純粋な驚きと、正直なところ不安もありました。

ですが、「とんがり帽子のアトリエ」を読み、私自身とても心を動かされ、その感情のままを曲にすることができたと思っています。

作品に触れ、まず初めに私の中に飛び込んできたのは、「絶望」という言葉でした。

絶望の中で、それでも涙を拭い手を伸ばす登場人物たちと、今生きる全ての人の光ある日々を想い、精一杯、音と言葉を繋いでいきました。

このような作品に参加できたこと、大変光栄です。

Nakamura Hak

（文＝リアルサウンド編集部）