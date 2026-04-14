クリエイト・レストランツ・ホールディングス<3387.T>がこの日の取引終了後に、連結子会社であるＳＦＰホールディングス<3198.T>と合併すると発表した。



両社は、クリレスＨＤが１３年４月にＳＦＰ（旧ＳＦＰダイニング）の株式を取得し連結子会社として以降、資本関係にあるが、合併により現行の資本関係では十分になし得なかった持ち株会社機能の統合を通じた経営資源の効率化や人的資本の活性化、経営資源の集約によるグループ連邦経営の更なる深化といったシナジーの顕在化を図るのが狙い。クリレスＨＤを吸収合併存続会社、ＳＦＰを吸収合併消滅会社とする吸収合併方式により合併する予定で、合併に際しＳＦＰ株式１株に対して、クリレスＨＤ株式３．２株を割当交付する。なお、これに伴い、ＳＦＰ株は６月２９日付で上場廃止（最終売買日は６月２６日）となる。



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出所：MINKABU PRESS