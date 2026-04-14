乃木坂46の5期生・川粼桜（かわさき さくら）さんの1st写真集『エチュード』が、4月14日にいよいよ発売になりました。東京メトロでは、写真集の発売を記念し、2026年4月14日（火）から「東京メトロデジタルラリー」を開催します。このイベントは、新宿三丁目駅や乃木坂駅など対象の4駅を巡り、写真集未掲載の限定デザインブロマイドを集める体験型企画です。単なるスタンプラリーに留まらず、2周目達成で限定動画が視聴できるなど、ファンならずとも東京の街を楽しみながら回遊できる仕組みが施されています。

この記事では、“さくたん”こと川粼桜さんの人気の秘密なども交えながら、4/14の写真集発売と同時にスタートするこのラリーの、推し活と東京観光を掛け合わせた「春の新しいおでかけ」提案の仕組みに関してご紹介します。発売された写真集を手に、じっくりと街の魅力を再発見してはいかがでしょうか。

1st写真集『エチュード』発売！東京メトロ全4駅を巡るデジタルスタンプラリーも

アイドルグループ・乃木坂46の5期生“さくたん”こと川粼桜さんの1st写真集『エチュード』は、2026年4月14日に新潮社より刊行され、全国書店などで販売されます。

初めてのソロ写真集の撮影地は、憧れだったフランスです。南フランスの海辺の街・ニースと 気候や雰囲気の異なる2都市での撮影を通じて、これまでにない多彩な表情を引き出しました。南フランスの海辺の街・ニースと花の都・パリ、2つの都市を中心に撮影された、彼女の自然な表情や、おしゃれな街の散策、水着や下着での撮影、スケートリンクでの撮影など、彼女の魅力が詰まった1冊です。

川粼桜写真集『エチュード』イメージ（撮影:須江隆治） （画像：新潮社）

写真集発売を記念した、東京メトロでのデジタルラリーは、スマートフォンアプリ「東京メトロ my! アプリ」を使用して参加します 。対象となるのは、新宿三丁目駅（丸ノ内線・副都心線）、青山一丁目駅（銀座線・半蔵門線）、乃木坂駅（千代田線）、溜池王駅（銀座線・南北線）の計4駅です。各駅に掲出された専用ポスターの2次元コードを読み込むことで、写真集未掲載の限定「デジタルブロマイド」を取得できます 。実施期間は2026年5月10日（日）までとなっており、ゴールデンウィーク期間中の東京観光とあわせて楽しむのにも最適です。

次世代のエース候補、乃木坂46・川粼桜の軌跡と人気の秘密

ここで、このラリーの主役である川粼桜さんについてご紹介します。



川粼さんは2003年生まれ、神奈川県出身の乃木坂46・5期生メンバーで、この3月には立教大学卒業を公表しまた。2022年の加入から半年で5期生楽曲「17分間」のセンターに抜擢されアイドルらしいキュートさで人気になり、翌年の32ndシングル「人は夢を二度見る」で初の表題曲選抜入りを果たしました。以降、グループの主力として連続して選抜メンバーに名を連ねています。

特筆すべきは、幼少期から培われたフィギュアスケートの経験で、TV番組内でも披露した滑りや、そのしなやかで透明感あふれる表現力は、今回の写真集『エチュード』のタイトル通り、彼女の芸術的な一面を象徴しています。

「さくたん」の愛称でも親しまれている彼女は、高身長ではないにもかかわらず卓越した着こなしを見せるファッションセンスを持ち、かわいさや美を追求するプロ意識の高さから、女性からも多く支持されています。2025年夏の全国ツアー曲でフロントを任されてからは、自らのリミッターを解除したような言動・行動により、多くのファンをメロメロに。現在はNHKラジオの番組『らじらー！サンデー』（日曜20:00〜23:00）のレギュラーMCを務めるなど、多方面で才能を開花させています。今回の写真集発売時には、公式X開設から24時間で8万フォロワーを超えが話題になるなど、今最も注目すべきアイドルの一人です。

1周目と2周目で異なる楽しみ！デジタルラリーの豪華な達成特典

本ラリーの最大の特徴は、2周にわたって楽しめる豪華な特典設定にあります。

各駅でデジタルブロマイド（スポット達成賞）が取得できます。1周目達成特典として、4駅すべてのブロマイドを集めると、川粼桜さんの「手書きメッセージ入り特製デジタルブロマイド」がプレゼントされます。

2周目達成特典は、1周目の全スポット達成から24時間経過後に再度対象駅を訪れると、2周目のラリーがスタートし、1周目とは異なるデザインのデジタルブロマイドのダウンロードができます。また、全スポットで2周目を達成すると、本ラリーのために撮り下ろされた「限定オリジナル動画」をもれなく視聴することができます。

さらに、抽選で5名にサイン入り写真集、100名に特製ポストカードが当たるWチャンス賞にも応募可能です。

2周目との時差を設け、東京の街巡りへ誘導する仕組み

今回のデジタルラリーで非常にユニークなのが、「2周目を始めるには24時間経過が必要」というルールです 。一気に駅を回って終わらせるのではなく、あえて「翌日以降にまた来てもらう」仕組みにすることで、参加者は対象駅周辺での宿泊や食事を検討するきっかけになります。

特に青山一丁目から乃木坂、溜池山王にかけてのエリアは、落ち着いたカフェや美術館も多く、川粼さんのイメージにぴったりの洗練されたエリアです。

1周目はブロマイド集めに集中し、2周目は動画公開を心待ちにしながら、周辺のグルメや観光をゆっくり楽しむ。そんな「急がない旅」を促す仕掛けは、混雑緩和だけでなく、沿線地域のファン化にも繋がる鉄道会社らしい巧みな戦略と言えるでしょう。

撮影／須江隆治

写真集概要＆東京メトロデジタルラリー概要

【 乃木坂46川粼桜 1st写真集『エチュード』 】

・著者： 川粼桜／撮影：須江隆治

・発売日：2026年4月14 日（火）

・造本：A4判 オールカラー176ページ

・定価：2,855円（税込）

・ISBN： 978-4-10-356851-3

・特典：ポストカード6種類中1種封入

【 乃木坂46川粼桜 1st写真集『エチュード』発売記念 東京メトロデジタルラリー」 】

・実施期間：2026年4月14日（火）〜2026年5月10日（日）

・参加費：無料（交通費・通信費は自己負担）

・対象駅とポスター掲出場所： 新宿三丁目駅（B5番出入口付近）、青山一丁目駅（北青山方面改札内付近）、乃木坂駅（2番出入口付近）、溜池山王駅（10番出入口付近）

・必要なツール：スマートフォン、「東京メトロ my! アプリ」

・注意事項：始発〜9:59の間は、混雑回避のためスポット達成賞の取得ができません。

・商品内容

_・スポット達成賞：1周目（全４種）、1周目の取得から24時間経過後に再度対象駅で読み込むことで、２周目として異なるデザイン（全４種）の合計全８種が取得可能.。

_・全スポット達成賞：１周目「手書きメッセージ入り特製デジタルブロマイド」、2周目「限定オリジナル動画」

_・Ｗチャンス賞：抽選で5名にサイン入り写真集、100名に特製ポストカード

パネル展も全国で開催

パネル展は、渋谷や新宿、大阪・梅田、名古屋、京都、横浜など発売日から全国11ヶ所の書店で行われます。パネル展のテーマも決定しています。

川粼桜1st写真集「エチュード」のパネル展

写真集のページをめくるような感覚で、東京の地下鉄を巡る特別な1ヶ月。川粼桜さんの世界観に浸りながら、春の東京を再発見する旅に出かけてみませんか。

（画像：新潮社、須江隆治、東京メトロ）

鎌田啓吾

（旅と週末おでかけ！鉄道チャンネル）