【日経平均の値位置を知る！】 上値・下値テクニカル・ポイント(14日現在)
日経平均と上値抵抗・下値支持となる主要なテクニカル・ポイントを示しました。日経平均の値位置が上がり、上にある抵抗ポイントが減るほど相場の強さを示しますが、一方で過熱への警戒も必要となります。逆に値位置が下がると割安感は強まりますが、上に控える抵抗ポイントの厚みが増し、上値の重さが意識される可能性があります（平日16時頃更新）。
61415.87 ボリンジャー:＋3σ(26週)
61033.54 ボリンジャー:＋3σ(13週)
59103.19 ボリンジャー:＋2σ(13週)
59012.45 ボリンジャー:＋3σ(25日)
58600.30 ボリンジャー:＋2σ(26週)
57877.39 ★日経平均株価14日終値
57351.38 ボリンジャー:＋2σ(25日)
57172.84 ボリンジャー:＋1σ(13週)
56156.26 6日移動平均線
55784.72 ボリンジャー:＋1σ(26週)
55690.31 ボリンジャー:＋1σ(25日)
55370.05 均衡表雲上限(日足)
55242.49 13週移動平均線
55126.45 均衡表転換線(日足)
54945.67 均衡表転換線(週足)
54269.37 均衡表基準線(日足)
54149.97 75日移動平均線
54029.25 25日移動平均線
53988.11 均衡表雲下限(日足)
53783.87 均衡表基準線(週足)
53312.14 ボリンジャー:-1σ(13週)
52969.14 26週移動平均線
52368.18 ボリンジャー:-1σ(25日)
51515.49 新値三本足陰転値
51381.79 ボリンジャー:-2σ(13週)
50707.11 ボリンジャー:-2σ(25日)
50153.56 ボリンジャー:-1σ(26週)
49451.44 ボリンジャー:-3σ(13週)
49046.04 ボリンジャー:-3σ(25日)
48542.38 200日移動平均線
47337.98 ボリンジャー:-2σ(26週)
44522.41 ボリンジャー:-3σ(26週)
44375.14 均衡表雲上限(週足)
40369.35 均衡表雲下限(週足)
ストキャスティクス
ST.Fast(9日) 95.94(前日93.53)
ST.Slow(9日) 95.14(前日93.31)
ST.Fast(13週) 61.73(前日56.51)
ST.Slow(13週) 46.86(前日45.12)
［2026年4月14日］
株探ニュース
61415.87 ボリンジャー:＋3σ(26週)
61033.54 ボリンジャー:＋3σ(13週)
59103.19 ボリンジャー:＋2σ(13週)
59012.45 ボリンジャー:＋3σ(25日)
58600.30 ボリンジャー:＋2σ(26週)
57877.39 ★日経平均株価14日終値
57351.38 ボリンジャー:＋2σ(25日)
57172.84 ボリンジャー:＋1σ(13週)
56156.26 6日移動平均線
55784.72 ボリンジャー:＋1σ(26週)
55690.31 ボリンジャー:＋1σ(25日)
55370.05 均衡表雲上限(日足)
55242.49 13週移動平均線
55126.45 均衡表転換線(日足)
54945.67 均衡表転換線(週足)
54269.37 均衡表基準線(日足)
54149.97 75日移動平均線
54029.25 25日移動平均線
53988.11 均衡表雲下限(日足)
53783.87 均衡表基準線(週足)
53312.14 ボリンジャー:-1σ(13週)
52969.14 26週移動平均線
52368.18 ボリンジャー:-1σ(25日)
51515.49 新値三本足陰転値
51381.79 ボリンジャー:-2σ(13週)
50707.11 ボリンジャー:-2σ(25日)
50153.56 ボリンジャー:-1σ(26週)
49451.44 ボリンジャー:-3σ(13週)
49046.04 ボリンジャー:-3σ(25日)
48542.38 200日移動平均線
47337.98 ボリンジャー:-2σ(26週)
44522.41 ボリンジャー:-3σ(26週)
44375.14 均衡表雲上限(週足)
40369.35 均衡表雲下限(週足)
ストキャスティクス
ST.Fast(9日) 95.94(前日93.53)
ST.Slow(9日) 95.14(前日93.31)
ST.Fast(13週) 61.73(前日56.51)
ST.Slow(13週) 46.86(前日45.12)
［2026年4月14日］
株探ニュース