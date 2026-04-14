　日経平均と上値抵抗・下値支持となる主要なテクニカル・ポイントを示しました。日経平均の値位置が上がり、上にある抵抗ポイントが減るほど相場の強さを示しますが、一方で過熱への警戒も必要となります。逆に値位置が下がると割安感は強まりますが、上に控える抵抗ポイントの厚みが増し、上値の重さが意識される可能性があります（平日16時頃更新）。

61415.87　　ボリンジャー:＋3σ(26週)
61033.54　　ボリンジャー:＋3σ(13週)
59103.19　　ボリンジャー:＋2σ(13週)
59012.45　　ボリンジャー:＋3σ(25日)
58600.30　　ボリンジャー:＋2σ(26週)

57877.39　　★日経平均株価14日終値

57351.38　　ボリンジャー:＋2σ(25日)
57172.84　　ボリンジャー:＋1σ(13週)
56156.26　　6日移動平均線
55784.72　　ボリンジャー:＋1σ(26週)
55690.31　　ボリンジャー:＋1σ(25日)
55370.05　　均衡表雲上限(日足)
55242.49　　13週移動平均線
55126.45　　均衡表転換線(日足)
54945.67　　均衡表転換線(週足)
54269.37　　均衡表基準線(日足)
54149.97　　75日移動平均線
54029.25　　25日移動平均線
53988.11　　均衡表雲下限(日足)
53783.87　　均衡表基準線(週足)
53312.14　　ボリンジャー:-1σ(13週)
52969.14　　26週移動平均線
52368.18　　ボリンジャー:-1σ(25日)
51515.49　　新値三本足陰転値
51381.79　　ボリンジャー:-2σ(13週)
50707.11　　ボリンジャー:-2σ(25日)
50153.56　　ボリンジャー:-1σ(26週)
49451.44　　ボリンジャー:-3σ(13週)
49046.04　　ボリンジャー:-3σ(25日)
48542.38　　200日移動平均線
47337.98　　ボリンジャー:-2σ(26週)
44522.41　　ボリンジャー:-3σ(26週)
44375.14　　均衡表雲上限(週足)
40369.35　　均衡表雲下限(週足)

ストキャスティクス
ST.Fast(9日)　　95.94(前日93.53)
ST.Slow(9日)　　95.14(前日93.31)

ST.Fast(13週)　 61.73(前日56.51)
ST.Slow(13週)　 46.86(前日45.12)

［2026年4月14日］

株探ニュース