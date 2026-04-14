NHK ONE、サービス開始半年 アカウントは362万件に NHKの同時・見逃し配信のコンテンツ
NHKは14日、昨年10月にサービスを始めたインターネットサービス『NHK ONE』のアカウント数が362万件になったと発表した。開始から半年、同時・見逃し配信ができるコンテンツとして周知が進んでいる。
【画像】開始半年で362万件登録…見逃し配信ができるNHK ONE
NHK ONEは、改正放送法でテレビ・ラジオの同時配信、見逃し、聞き逃し配信、番組関連情報の発信など「必要的配信」が必須業務となったことを受け、昨年10月に始まった。番組の同時・見逃し配信や見逃し・聞き逃し配信、ニュース記事や動画など、NHKの番組や情報を一つにまとめたサービスとしてウェブサイトとアプリで提供している。
同局は放送やウェブサイトでの周知のほか、全国の放送局やイベント会場で希望者の登録をサポート。この結果、契約確認済みのアカウント数は3月末時点で362万件になったとした。
2026年度は画面デザインや操作性を改善し、見逃し配信が終了した番組については『NHKオンデマンド』に簡単に移動できるようサービス向上に務めるとしている。
NHK ONEを利用するためには受信契約が必要。すでに契約済みの世帯は追加の契約や負担は不要となっている。
【画像】開始半年で362万件登録…見逃し配信ができるNHK ONE
NHK ONEは、改正放送法でテレビ・ラジオの同時配信、見逃し、聞き逃し配信、番組関連情報の発信など「必要的配信」が必須業務となったことを受け、昨年10月に始まった。番組の同時・見逃し配信や見逃し・聞き逃し配信、ニュース記事や動画など、NHKの番組や情報を一つにまとめたサービスとしてウェブサイトとアプリで提供している。
2026年度は画面デザインや操作性を改善し、見逃し配信が終了した番組については『NHKオンデマンド』に簡単に移動できるようサービス向上に務めるとしている。
NHK ONEを利用するためには受信契約が必要。すでに契約済みの世帯は追加の契約や負担は不要となっている。