タレントの鈴木奈々さんが、自身のインスタグラムを更新し。自身の身長、体重を公表しました。

【写真を見る】【 鈴木奈々 】 「久しぶりに体重計りました！」「５２.4キロでしたー！身長は154センチです」 ＳＮＳで報告 「食べる事が大好きだから運動して体作りします」





鈴木さんは「昨日仕事で久しぶりに体重計りました！」と、タイトなスポーツウェア姿で体重計に乗る写真と共に、「最近ジムもずっとサボってたから体重計るの少しビビってました！５２.4キロでしたー！身長は154センチです」と久々の計量に不安を覚えながらも計測結果を報告しました。









結果に対しては「思ってたよりあんまり増えてなかったです」と安堵した様子でした。



この投稿にフォロワーからは「全然太って見えない」「私より体重はあるけどスタイルは奈々ちゃんの方が断然いい 数字じゃないんだな〜てつくづく思います」などのコメントが寄せられました。









また、続く投稿では「下着の撮影です」「私の体型がネットニュースになって反響が凄いです！「理想の体型」「丁度良い」「めっちゃ健康的」沢山嬉しいお言葉をいただきましたー！ありがたいです」と反響に喜びつつ、

「私は154センチ52キロです ジムサボってたからまた再開しないと！ 食べる事が大好きだから運動して体作りします」と意気込みをつづっていました。



【担当：芸能情報ステーション】