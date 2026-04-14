大阪プロレス創立２７周年記念大会（４月２５、２６日＝大阪府豊中市・１７６ＢＯＸ）で実施される４大タイトルマッチの記者会見が１４日、大阪市内で行われた。

注目は大阪プロレス選手権王者・松房龍哉だ。三原一晃の挑戦を２６日のメーンイベントで受けるが、その前日には水野翔と組んでタイガースマスク、佐野蒼嵐が保持する大阪プロレスタッグ選手権に挑戦する。

「肉体的な心配はある。でもタッグのベルトは巻いたことがないし、ぜひ取りたい。シングルの王座ももちろん防衛するつもりです。２冠王になったら文句ないでしょう。リスクはあるけど、うまみもある。２冠王になった人はいないんで」と意欲満々。初の１７６ＢＯＸでの２日連続プロレス興行で、大阪プロレス初の快挙を狙っている。

そしてタイガースマスクも２冠王を狙うひとり。タッグ選手権を防衛し、２６日の大阪名物世界一選手権４ＷＡＹマッチを制すれば、こちらも２冠王になる。

「６月で５０歳になりますが、タッグ王座は人生をかけた覚悟の量を示して防衛します。大阪名物のタイトルは、このベルトを取らなければ大阪プロレスにいる意味がないくらい一番重いベルト」（タイガースマスク）

大阪ライトヘビー級選手権試合も含めて４大タイトル戦はすべて激闘必至だ。