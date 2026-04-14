剛力彩芽、シースルー衣装で肌見せ「色気がある」「妖艶で魅力的」
【モデルプレス＝2026/04/14】女優の剛力彩芽が4月13日、自身のInstagramを更新。シースルー衣装姿を披露した。
【写真】33歳美人女優「色気がある」シースルー衣装で肌見せ
剛力は「＃衣装」とつづり、4月11日15：00〜12日22：00に生放送された、ABEMA「ダマってられない女たち 〜激動人生を生告白SP〜【30時間限界突破フェス】」でのショットを公開。黒いキャミソールにレースのシースルーケープを重ねた姿で、肌見せショットを披露している。
この投稿にファンからは「素敵な衣装」「大人な雰囲気もカッコ良すぎる」「表情も最高」「妖艶で魅力的すぎる」などといったコメントが寄せられている。（modelpress編集部）
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【写真】33歳美人女優「色気がある」シースルー衣装で肌見せ
◆剛力彩芽、シースルー衣装
剛力は「＃衣装」とつづり、4月11日15：00〜12日22：00に生放送された、ABEMA「ダマってられない女たち 〜激動人生を生告白SP〜【30時間限界突破フェス】」でのショットを公開。黒いキャミソールにレースのシースルーケープを重ねた姿で、肌見せショットを披露している。
◆剛力彩芽の衣装姿に反響
この投稿にファンからは「素敵な衣装」「大人な雰囲気もカッコ良すぎる」「表情も最高」「妖艶で魅力的すぎる」などといったコメントが寄せられている。（modelpress編集部）
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