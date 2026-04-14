女優の中村アン、俳優の小日向文世が１４日、都内で、この日スタートのテレビ朝日系連続ドラマ「リボーン 最後のヒーロー」（高橋一生主演、火曜・後９時）のトークイベントを行った。

中村は下町商店街の印刷工場の一人娘、小日向は商店街の会長を演じる。中村は「商店街のチームは（印刷工場の社長役の柳沢）慎吾さんを始め、面白い話が聞ける。いかに撮影の時に集中できるかがポイント。（撮影中に）何度か笑って怒られた」とにぎやかな撮影現場を告白。クランクインの数日後に誕生日を控えていた柳沢と撮った集合写真が披露されると、小日向は「ケーキを出して、大好きな缶コーヒーをプレゼントした。商店街のチームはこんな感じ」と仲睦まじげな様子を明かした。

柳沢について、中村は「あくびに厳しくて、めちゃくちゃ怒られる」と風紀委員としての一面も。これには、高橋も「僕もたたき込まれている。（あくびをすると）僕の胸ぐらをよく掴んでくる」と告白した。１９７９年にＴＢＳ系「３年Ｂ組金八先生」のドラマデビューから４７年、柳沢はムードメーカーとして存在感を発揮している。