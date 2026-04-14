岡田大河インタビュー後編

今シーズン開幕後にバスケットボールBリーグの川崎ブレイブサンダースに加入し、ポイントガードとしてプレー時間を積み上げている岡田大河は、21歳ながら日本人選手として稀有なキャリアを歩んでいる。中学3年の9月にスペインへ渡ると、17歳の時に同国4部リーグでプロデビュー。フランスの強豪ASモナコに移籍すると、20歳で同国1部リーグ出場を果たすなど着実にキャリアの階段を上がってきた。後編では15歳で渡ったスペインでの刺激的な日々を回想。日本では味わえないような体験や学びを得て、バスケ選手としても、1人の人間としても大きく成長していった。（取材・文＝青木 美帆）

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前編で紹介したように、岡田はアメリカを拠点としていた父・卓也さんの影響で、幼い頃から毎年のようにアメリカに行き、そのバスケットを体感し、中学入学後には「高校から海外に出たい」という考えを持っていた。そんな彼は、なぜ中学卒業後の進路としてアメリカではなくスペインを選んだのか。その理由について岡田は、2012年のロンドン五輪男子決勝のアメリカ対スペインが明確なきっかけだったと話した。

「アメリカはNBAのすごい選手がいっぱい出てるのに、なかなかスペインとの点差が開かなかったどころか最後まで接戦だったんですよ。『レブロン（・ジェームズ）とかコービー（・ブライアント）とかKD（ケビン・デュラント）が出てるなら、当然40点差くらいつけてアメリカが勝つ』と思っていた僕としては面白くなかったし、『なんでこれだけメンバーがいるのに圧勝じゃないんだろう』と考えたけど、8歳の僕には理由は分からなかった。そこで初めてスペインに興味を持って、さらにお父さんの知り合いでヨーロッパにツテのある人から『スペインは世界ランキング2位の強豪だし、日本からバスケ留学している子はあまりいないし、行ってみたら面白いんじゃない？』と言ってもらったのがきっかけでした」

中学2年になる前の春休み、岡田はその知人のツテで、バルセロナにある「C.B.ホスピタレット」の下部組織に1週間だけ所属し、その一員として地域の小さな大会にも出場した。そして、そこで繰り広げられる未知のバスケットボールに心が躍った。

「今まで自分が体験したことのないようなバスケ観を学びました。言葉はまったく分からなかったけど、バスケで通じるものがあって……。なんて言うんだろう、純粋にすごく楽しかった。言語が分からなくても楽しかったです」

翌年も同時期にホスピタレットに行き、今度はローカルでなくフランス・パリで行われた大きな大会に出場した。すると高揚感は大きな危機感に変わった。

「いろんな国の同世代の選手が集まる大会だったんですが、同世代なのに体つきもバスケのレベルも強度もまったく違いました。1年の差にショックを受けて『絶対に海外に出ないと』と思いました」

もっとうまくなりたい、もっとやらないとまわりに追いつけない──。岡田は中学入学以降、常に焦燥感に突き動かされるようにバスケットボールに励んできた。両親は息子の願いをスムーズに受け入れ、秋からの渡西を目指した準備が始まった。

海外挑戦決断へ、背中を押したチームメートの一言

スペイン行きに向けて動き始めた岡田が紹介されたチームは、2年連続で短期留学をしていたホスピタレットではなく、マドリードの「セントロ・バスケット・マドリード」だった。

バルセロナとマドリードは大阪と東京ほどの距離しか離れていないが、文化から気候、住まう人の気質に至るまですべてが異なる都市。岡田は大きな不安を抱えて悩んでいたが、これを意外な人物が打ち消してくれた。

「中学のバスケ部のチームメートに、僕より先に勉学でイギリス留学を決めていた子がいたんです。その子に『まだ決めきれないんだよね』と相談したら、何気なく『大丈夫だよ』と言ってくれて。たぶん本人も軽い気持ちで言ったんだと思うのですが、なんだかすごく気が楽になって、7月頃に『行く』と決められました」

3年の夏時点で中学卒業資格を得た岡田は、その秋にクラブの寮に入り、公立高校に併設された留学生向けの語学クラスに進学。チームの練習に参加しながらスペイン語の習得に励んだ。

スペイン語の準備はあまりしていなかったが、英語のリスニング力には自信があった。英語圏の国からやってくる選手も少なくないと知っていた岡田は、多少コミュニケーションについては楽観的に捉えていたが、「ちょっと聞き取れる程度のレベルでは通用しなくて、どうやってコミュニケーションを取ればいいんだ……となりました」と当時を振り返る。

岡田はそこから猛勉強を敢行。2か月程度でリスニングは「結構いける」ようになり、単語を駆使してコミュニケーションをかわせるようになった。早急な語学力アップを押し上げた最大の秘訣は、やはりバスケットボールへの意欲だった。

「最初の練習からめちゃくちゃ楽しかったんです。他のポジションにいい選手が揃っていたので、『早くしゃべれるようになって、信頼をつかめたら大きなチャンスになる』と考えたら、一気にモチベーションが上がってめちゃくちゃ勉強しました」

2012年創設のセントロは、ユース年代の選手育成を重視するクラブで、岡田が所属していた当時は、国外の選手を受け入れることにも積極的だった。ブラジル、メキシコ、フィンランド、アメリカ、セネガル……。多彩な国からやってきた選手たちと、一つ屋根の下での共同生活を送った。

これはセントロに限ったことではないが、スペインの育成組織は年齢とレベルによって細かなチーム分けがされており、上位カテゴリーでプレーできると判断されたらすぐに練習に呼ばれる。岡田自身も、加入当初はU16のAチームに所属しながらBチームの助っ人としてもプレーし、1〜2か月ほどでU18のAチームないしBチームの練習に参加するように。2年目からはU18のAチームを主戦場とし、3年目はU18に所属しながらスペイン4部リーグに所属していたセントロのセカンドチームでプロデビューを果たした。

「そういう環境だから、選手たちのハングリーさが日本とは圧倒的に違いました。練習中からお互いを蹴落とすじゃないですけど、チームメートだけど敵という感じ。僕自身も、ポジションが違っていても同期がコールアップされたら悔しかったです」

後輩たちに伝えたい「しゃべること」の大切さ

岡田はこのようなシビアな環境を楽しみつつ、コートを離れたところではチームメートに勉強を教えてもらったり、ジャンクフードを食べたり、サッカー観戦に行ったり（バルセロナサポーターの岡田はマドリードでは肩身が狭かったらしい）と、かけがえのない時間を過ごした。

「今は大学の寮と提携して、すごく充実した施設になっているみたいですが、僕が行った頃は一軒家で3人一部屋くらいの単位で共同生活する、みたいな環境でした。U18になるとさらに人数が増えて30人くらいが一つの家にいたので、ストレスしか溜まらなかったですね（笑）。当時、僕はU18とセカンドチームを掛け持ちしていて、帰宅が23時過ぎくらいだったんですけど、その時間になってもめちゃくちゃ騒いでいるやつがいたんですよ。眠れなくて、いつも寮母さんに相談していました」

岡田はため息交じりに当時を振り返ったが、「うるさくはあったけど、何より楽しかったです。兄弟みたいなやつが家にたくさんいて、学校でも練習場でも常に一緒にいたので」と懐かしそうに言った。ホームシックになったことは一度もないそうだ。

セントロでの学生時代を終えた岡田は、2023年にフランスの強豪ASモナコと契約。セカンドチームの「ASモナコU21」で着実に結果を残すと、トップチームにも帯同した。日本代表にも招集され、2023年にはU19ワールドカップでベスト8になり、NBAとFIBAが主催するエリートキャンプ『Basketball without Borders』ではアジア代表としてグローバルキャンプに参加した。

中学時代は「バスケが生活の中心」ではないチームメートを尊重しながら、県大会優勝を達成した。高校時代はバスケという同じ目標はあれど、言語も文化も宗教も異なる同世代たちと結束し、全国大会に出場した。岡田はまだ21歳と若いが、自分と異なる価値観を持つ人たちと多く関わり合いながら多感な時期を過ごした経験は、おそらくこれからの人生でも彼だけの大きな強みとして発揮されていくはずだ。

岡田は海の先を夢見る後輩たちに向けて、メッセージを送った。

「日本なら『しゃべるのが苦手』『表に出るのが苦手』でも大丈夫だけど、海外に出るなら絶対にしゃべることが必要です。大切なのは、いかに自分を表現して伝えられるか。正しい言葉が話せなくても、『本当にしゃべりたい』『君のことをもっと知りたい』という思いが伝われば、相手もそれを感じ取って積極的に関わってくれるようになると思います。もう一つは、海外に行ったら強い目標を持ち、それを忘れずに行動すること。責任感を持たないと送り出してくれた人に失礼だと思いますし、まわりを納得させるような具体的な目標があれば、たとえ上手くいかない時も『失敗した』と捉えずにいられると思います」

■岡田大河 / Taiga Okada

2004年5月23日生まれ、静岡県出身。174センチ・71キロ。アメリカを拠点にプロ選手として活動していた父の影響を受け、小学1年からバスケを始める。中学3年の9月にスペインへ渡ると、セントロの育成チームでプレー。3年目にはU18所属ながら、スペイン4部に所属していたセカンドチームでプロデビューを果たす。23年にはフランスの強豪ASモナコと契約。U21を主戦場にトップチームにも帯同した。また同年のU-19ワールドカップに日本代表として出場している。25年10月、特別指定選手（プロ契約）として川崎ブレイブサンダースに加入した。



（青木 美帆 / Miho Aoki）