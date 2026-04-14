北朝鮮の金正恩（キム・ジョンウン）国務委員長が5000トン級新型駆逐艦「崔賢（チェ・ヒョン）」の戦略巡航ミサイル試験発射を1カ月ぶりに視察した。朝鮮中央通信は14日、「海軍駆逐艦『崔賢』に対する作戦運用評価試験体系内で戦略巡航ミサイルと対艦ミサイルの試験発射が12日にまた行われた」と報じた。

朝鮮中央通信によると、今回の試験発射は艦船の武器統合指揮体系発射操縦系統を検閲し、海兵にミサイル火力服務動作を熟達させると共に、改良された能動型アンチジャミング航法体系の正確性と目標命中性を確証するのに目的を置いたと伝えた。

この日、「崔賢」は戦略巡航ミサイル2発と対艦ミサイル3発を試験発射した。朝鮮中央通信は今回発射された戦略巡航ミサイルが7869〜7920秒（2時間11分9秒〜2時間12分）、対艦ミサイルは1960〜1973秒（32分40秒〜32分53秒）、西海（ソヘ、黄海）上空に設定された軌道に沿って飛行したと伝えた。また、目標は「超精密命中正確度」で打撃されたと主張した。

金委員長が埠頭で軍幹部と共に海上に発射されたミサイル試験発射場面を見守る写真も公開した。金委員長はこの日、新たに建造する3・4号駆逐艦の武器体系構成審議案の報告も受けた。

この日、金委員長は「最近、国防科学分野で成し遂げたそれぞれの成果により、わが軍隊の戦略的行動の準備態勢は質的に強化された」とし「強力で信頼できる核戦争抑止力を絶えず限りなく拡大強化することは、わが党の不変の国家防衛路線であり最重大の先決課題」と述べた。また核戦争抑止力構成で基本となる戦略戦術的攻撃能力をさらに強化し、迅速対応態勢を精巧化することを指示した。ただ、指示した具体的な内容は公開されなかった。

これに先立ち金委員長は先月4・10日にも「崔賢」で行われた戦略巡航ミサイル試験発射を視察し、武器体系運用現況を点検した。労働新聞によると、10日に発射されたミサイルは西海上の飛行軌道に沿って1万116秒（168分36秒）から1万138秒（168分58秒）飛行し、個別の島の目標を打撃した。先月4日の試験発射には娘ジュエ氏を同行させた。

一方、朝鮮中央通信は金委員長が金日成（キム・イルソン）生誕日（4月15日） 114周年を迎え、在日朝鮮人総連合会（朝鮮総連）に3億1636万円の教育援助費と奨学金を送ったと伝えた。金日成主席と金正日（キム・ジョンイル）総書記、金正恩国務委員長がこれまで在日同胞に送った教育援助費と奨学金は計172回で総額503億495万390円という。