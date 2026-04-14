犬が飼い主に催促しているときにみせるサイン6つ

「遊んでほしい」「おやつちょうだい」といった要求があるとき、犬は言葉の代わりに全身を使ってアピールします。愛犬がみせる行動やしぐさに戸惑い、どのような意味があるのか悩む人も多いのではないでしょうか。

ここでは、犬が飼い主に催促しているときにみせるサインの具体例をご紹介します。

1.上目遣いで見つめてくる

ふと視線に気づいて振り向くと、上目遣いでじーっと見つめてくる愛犬と目が合う…という経験はよくありますよね。犬が飼い主をじっと見つめてくるのは、「気づいてほしい」という行動のひとつです。

「そろそろ散歩の時間じゃない？」「退屈だからかまって」などの、愛犬からの静かなアピールなのでしょう。上目遣いで少し首を傾げながら見つめてくる姿から、あざとさを感じる人はたくさんいるようです。

2.鼻先で押し付けてくる

犬が鼻先を押し付けてくる行動も、何らかの要求があるときです。料理中の飼い主の足に鼻先をくっつけてきて、「何か食べたいな！」とアピールする犬もいますよね。

また、飼い主の手の下に鼻を割り込ませてくる、「ノーズナッジ」も催促のひとつです。「頭を撫でて」「こっち向いて」などの要求を、犬なりに必死に伝えています。

3.前足でチョイチョイしてくる

飼い主の膝や腕を叩くように、犬が前足で触るのも催促のサインのひとつです。器用に前足でチョイチョイと触る姿は、人間の「ねえねえ」によく似ていますね。

4.おもちゃを持ってくる

犬がお気に入りのおもちゃをくわえて持ってくるのは、「これで遊んで！」という明確な遊びのサインです。飼い主の目の前におもちゃを置く犬や、くわえたまま走り回る犬など行動はさまざまです。

おもちゃを取ろうとすると逃げ出す犬も多く、追いかけごっこに発展してしまうパターンも多いのではないでしょうか。

5.鼻を鳴らす

犬が「クーン」「ピーピー」などと鼻を鳴らすのも、何らかの催促があるときによく見られます。期待が高まった状態でもあり、「どうしても待ちきれない！」という心境が伝わってくる行動です。

6.小さく吠える

どうしても要求を通したいときに、「ワンッ！」と小さく吠える犬もいます。興奮状態に入っているため、「ワンワン！」という大きな吠え声にも変わりやすいです。

対応によって吠えるのが癖になりやすく、問題行動に発展しやすいため注意しなければなりません。

犬の要求に対する正しい応え方

愛犬からの切実な要求には応えたくなるものの、どのように対応すべきか悩む人も多いのではないでしょうか。問題行動への発展を避けるために、犬の要求に対する正しい応え方をチェックしましょう。

無視をする

基本的に、犬から催促されても無視をするのが正しい対応です。主導権を飼い主が持ち続けるには、愛犬からの要求に応えるべきではありません。

一度でも要求されるままおやつを与えたりすると、「こうするとおやつがもらえるんだ！」と学習してしまいます。わがまま行動を助長させないためにも、心を鬼にして無視してしまいましょう。

「お座り」や「待て」を挟む

散歩や遊びを催促されたら、一度「お座り」や「待て」をさせます。愛犬に「指示に従うと楽しいことがある」と変換させるのが目的です。

「あとでね」などで諦めさせる

手が離せないときや、食事の時間外であるときなどは、「あとでね」などの指示を出しましょう。そして、落ち着いたタイミングで飼い主から誘う形で応じるようにします。

「あとでね」などの指示を繰り返していくと、徐々に諦めがつくようになりますよ。根気強く続けてみてください。

まとめ

愛犬からの催促には、どうしても応えてあげたくなりますよね。しかし、催促されるがまま応えてしまうと、今後のコミュニケーションに悪影響を与えかねません。

可愛いサインで催促されても、愛犬のために正しい対応を取るようにしましょう。ご家族がいる人は、全員の対応を一致させるように話し合ってみてください。