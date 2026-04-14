前代未聞の展開に思わず「え!?」とあんぐり 大谷翔平が打席内で目を丸くした敵バッテリーの“珍騒動”「ショウヘイの表情だけでだいぶ面白い」
打席内で目にしたまさかの珍プレーに大谷の表情も緩んだ(C)Getty Images
目の前で展開された、まさかの“珍事”に、大谷翔平も思わず目を丸くした。
現地時間4月13日に本拠地で行われたメッツ戦に「1番・指名打者」で先発した大谷。6回の第4打席では、現地実況ですら「こんなシーンは見たことがない」と驚嘆する珍事に巻き込まれた。
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2死無塁の局面だった。カウント2-2からマウンドに立った右腕クレイグ・キンブレルは、投球モーションを起こしてから、間合いを図るようにじーっと立ち尽くす。おそらく強打者である大谷との駆け引きの一環だったのだが、その制止時間はあまりに長すぎた。
走者のいない場合、投球動作を起こしてから15秒でボールが宣告されるピッチクロックの限界を迎えようとした刹那、マスクを被っていたフランシスコ・アルバレスがタイムを申告。しかし、それに気づかなかったキンブレルがなおも投球を続けようとしたために、焦った24歳の捕手は、スッと立ち上がると、猛然と前進。オーバーアクションで、文字通り身体を張って投球を阻止した。
興味深かったのは、まさに眼前で繰り広げられたドタバタ劇に、驚きを隠さなかった大谷の表情だ。アルバレスがマウンド方向に駆け出した瞬間、「え!?」と叫びながら目を丸くしながら凝視。まさかのハプニングに「何が起きたの？」と言わんばかりの苦笑いも見せた。
大谷の豊かな表情には、試合中継を行っていた地元局『Sports Net LA』のコメンタリーも爆笑。解説を務めたエリック・キャロス氏は「ショウヘイのリアクションはいつも豊かだ。この場面は彼の表情を見ているだけでだいぶ面白い」と紹介。さらに「普段はクールで、感情を表に出さないイメージがある選手だけど、実際の彼は真逆。180度違う。私は以前にも言ったが、ショウヘイは本当に謎が多い選手だ」とユニークに切り込んだ。
[文/構成:ココカラネクスト編集部]