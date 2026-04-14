日本テレビ系新ドラマ「１０回切って倒れない木はない」が１２日、スタート。ギャルモデルの清楚な看護師姿が話題を呼んだ。

日本人の両親をもつミンソク（志尊淳）は７歳の時に両親を事故で亡くし、父の親友で韓国有数の財閥トップであるキム・ジョンファンの養子となる。父の後継者と目されていたが、就任パーティーで父が倒れて急死。養母から濡れ衣を着せられ、東京の関連ホテルに出向させられる。

そこでも養母、義兄からの妨害があり、何も仕事をさせてもらえない日々。そんなある日、ホテル内の階段で転んだ韓国人男性を運んだ小さな病院で、医師の桃子（仁村紗和）と出会う。面倒見が良すぎる桃子は、診察が丁寧過ぎるため、患者をさばききれない。そんな桃子を看護師として支えているのが美香（みりちゃむ）だった。

ギャルモデルとして活躍しているみりちゃむは、朝ドラ「おむすび」でも博多ギャル連合のルーリーを好演。話題を呼んだＴＢＳ系日曜劇場「リブート」でも、居場所のない若者が集まるシェルターにいる若者の１人を演じた。

どちらもギャル要素のある役どころだったが、今回はしっかり者の看護師で、ロングヘアもしっかりまとめて真面目な清楚（せいそ）系に変身。ネットでは「みりちゃむナース似合う」「みりちゃむ結構セリフあるやん」「みりちゃむギャルじゃない」などの声が上がっていた。