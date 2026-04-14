タレントの北斗晶（58）が、13日ブログを更新。2歳の初孫・寿々ちゃんが、身長と同じくらいの野菜を一生懸命運ぶ姿を披露した。

【映像】顔出しした寿々ちゃん＆身長と同じサイズのネギを運ぶ姿

2023年8月、北斗の長男・佐々木健之介さん（27）と、女子プロレスラー・凛（33）との間に誕生した寿々ちゃん。

北斗はこれまでにブログで、寿々ちゃんの顔出しショットをたびたびアップしており、「お姉さん顔で美人さんですね」「北斗さんにも似てますね」などと話題になっていた。

北斗晶、大きい野菜を運ぶ2歳の初孫の姿を公開

2026年4月13日の更新で北斗は、寿々ちゃんが自分の身長と同じくらい大きいネギを、少し離れた北斗の実家から運ぶ姿を披露し、次のようにつづった。

「すごく太くて立派なネギなので、持つと、ずしっときたけど…3歳前の子にありがちな、自分で持ちたい！やりたい！ばーちゃん、楽ちんだし、すーちゃんに運んでもらいました。家まではちょっと距離があるから途中でギブアップするかと思ったら…うちのすーちゃん力持ちです。ネギ運ぶ女の子」「多分、途中で嫌になったと思う。でも頑張って、家まで運んでくれました」

この投稿にファンからは、「頑張ってネギを運んでえらいねーしっかりした後ろ姿です」「凛ちゃんそっくりですね」など、様々なコメントが寄せられている。（『ABEMA NEWS』より）