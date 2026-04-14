メイプル超合金・カズレーザー、ぺこぱ・松陰寺太勇が１３日、自身らのＹｏｕＴｕｂｅチャンネル「カズレーザーと松陰寺のチルるーム【公式】」を更新。「【パワハラ上司】飲み会の断り方＃３３５」と題した動画を公開した。

カズレーザーは飲み会を「断ったことない」と切り出し「全部行く。誘われてた頃は全部行ってました。俺が誘ってんですもん」と話した。

つづけて「本当、でも後輩が増えても。結構、誘っちゃう側なんで。断ったことってあんまないかも。一緒に酒飲んで二日酔いになって明日後悔しよう！って」と自身は飲み会が大好きだと話した。

松陰寺太が「でも、なんか誘われなくなるよね。特に結婚したりとかすると」と話すと、カズレーザーは「そう。本当そうです。本当に会う人が減ってくんですよね。年齢重ねてもフットワーク軽い人は本当にすごいですよね」と話した。

カズレーザーは「私は誘ってる側、強引に。本当、パワハラ上司側だったから分かるんですけど。断ったらいいんです。本当に。なんでもいいんですよ。『行けません！』でいいんですよ」と続け「行ったところで何にも得るものないです。飲み会に。これはもう本当に言います。飲み会で得るものってないんだよ。酒に逃げたいだけなんです。我々は。何の生産性もない。飲み会から面白いことが生まれたことってないんだから。エピソード生まれない」と話した。

さらに「断る理由なんか無限にある。そういう意味じゃ、断りたいってことは『できない上司となんで飲まなきゃなんないんだよ』って話なんですよ。だから断った方がいいんですよね」と苦笑していた。