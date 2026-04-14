元AKB48メンバー「親友とデート」目黒川桜まつり美脚コーデにファン歓喜「スタイル抜群」「真似したい」
【モデルプレス＝2026/04/14】元AKB48の谷口めぐが4月13日、自身のInstagramを更新。ショートパンツ姿を披露した。
【写真】27歳元AKB48「スタイル抜群」目黒川桜まつり美脚コーデ披露
谷口は「親友とデートした時の」「＃中目黒 ＃目黒川桜まつり」とつづり、桜をバックにしたショットを公開。白のトップスにグレーのショートパンツを合わせたコーディネートで、ハイソックスを履いたスラリとした脚が際立っている。
また「オシャレな音楽聴いて桜みてガチャガチャしてお話して良い刺激を受けて充実した1日だった」とも記している。
この投稿にファンからは「スタイル抜群」「綺麗で最高すぎる」「天使かと思った」「コーデ真似したい」などといった反響が寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】27歳元AKB48「スタイル抜群」目黒川桜まつり美脚コーデ披露
◆谷口めぐ、桜デートショット
谷口は「親友とデートした時の」「＃中目黒 ＃目黒川桜まつり」とつづり、桜をバックにしたショットを公開。白のトップスにグレーのショートパンツを合わせたコーディネートで、ハイソックスを履いたスラリとした脚が際立っている。
また「オシャレな音楽聴いて桜みてガチャガチャしてお話して良い刺激を受けて充実した1日だった」とも記している。
◆谷口めぐの投稿が話題
この投稿にファンからは「スタイル抜群」「綺麗で最高すぎる」「天使かと思った」「コーデ真似したい」などといった反響が寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】