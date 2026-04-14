双子育てる“シングルマザー”韓国女優、鼻整形をカミングアウト「子供には鼻炎の手術と…」

女優ハン・グルが、鼻の整形手術を受けた事実を打ち明けた。

4月14日、ハン・グルは自身のYouTubeチャンネルに「この話、放送に出してもいい？ノーフィルターの辛口トーク現場」と題した動画を投稿した。

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公開された動画でハン・グルは「お姉さんたちとは付き合いが長いので、恥ずかしいことは何もない」と切り出した。

（写真提供＝OSEN）ハン・グル

続けて「私、数年前に鼻の手術をして、ギプスも取れていない時に突然『遊びに行こう』って誘われたことがあって。『今手術したばっかりなのに』と思いつつも、どうしても行きたくて、そのまま行って肉を焼いて食べた。子供たちには『鼻炎の手術をした』と言っていた」と語り、鼻整形のエピソードを明かした。

（画像＝ハン・グルYouTubeチャンネル）

手術を決めた理由を聞かれると、ハン・グルは「当時は鼻筋が全然なくて、少し高くしようかな？と思った」とし、「抜糸の時もお姉さんたちが全員ついてきてくれた」と語り、深い友情をアピールした。

なお、ハン・グルは2015年に9歳年上の実業家と結婚し、2017年には双子を出産。その後2022年に離婚を発表し、現在は2人の子どもを育てながら、女優としてのキャリアを再スタートさせている。

（記事提供＝OSEN）