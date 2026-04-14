◆関西学生野球春季リーグ戦 ▽第２節３回戦 近大２―０立命大（１４日・ＧＯＳＡＮＤＯ南港野球場）

立命大は近大に敗れ、１勝２敗で勝ち点を落とした。今秋ドラフト候補の立命大・有馬伽久（がく、４年＝愛工大名電）は完投も２失点で敗戦を喫した。

１２日の１回戦では先発したものの、初回に４四球を与えた。打者１０人で４失点し、わずか１イニングで降板。中１日での先発は３回まで無安打投球。４、５回に１点を失ったが、最後まで投げきった。

片山正之監督は「有馬がいいピッチングをした。『気持ち』だけだと思っていた。球も手元できていたと（捕手の）西野も言っていた。（有馬は）『延長でも投げます』と言っていた」と、エースの復調を評価した。

それでも、有馬は「ロング（イニング）を投げる中で、ランナーが出た時に抑えきれない。簡単に点を与えてしまった。悔しいし、もっとやれることがあったと思う」と肩を落とした。「きょうも修正できたとは思っていない。簡単に点を与えてはいけない。『まだまだやな』と思いました」とエースの自覚からか、反省の言葉が続いた。この日は阪神、ＤｅＮＡ、中日、オリックスの４球団が視察。最速は１４７キロをマークした。

有馬は、昨秋の明治神宮大会・東農大北海道戦で１０者連続三振を奪い、大会記録を更新。一躍、脚光を浴びた。「昨年の最後も明治神宮大会の決勝で負けて悔しい思いをして、『次、頑張ろう』という気持ちでやってきた。きょうも勝てると思って投げたけど、勝ちきれないのは何かが足りない。弱い自分と闘わないといけない」。残り４カード。この悔しさを晴らす舞台はまだ残されている。