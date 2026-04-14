「保身のためならいくらでもウソをつく。そんな政治家に成り下がったんだなと、心から絶望しています」

【画像】「余韻が…」週刊文春が入手した“意味深LINE”のスクリーンショット

そう嘆息するのは、松本洋平文科相（52）の不倫相手だったA子さんだ。



松本洋平文科相

松本大臣が国会で吐いた「三つのウソ」

「週刊文春」が2度にわたり報じてきた、松本氏のW不倫問題。松本氏は2020年5月から、既婚女性のA子さんとW不倫関係に陥った。さらに、議員の活動拠点である議員会館の自室にA子さんを呼び、不貞行為に及んでいたのだ。A子さんは「週刊文春」の取材に事実関係を全て認めた。

青少年の健全育成を掲げる文科省トップにはおよそ相応しくないスキャンダル。さらに「週刊文春」は第2弾記事で、松本氏が国会答弁で吐いた二つのウソを指摘した。一つ目は、不倫関係を「過去の話」としながら、実際には昨年10月の初入閣までやりとりが続いていたこと。二つ目は、議員会館で不適切な行為はなかったと答弁したことだ。

いずれの主張もA子さんの証言とは大きく食い違う。特に二つ目のウソのせいで国会審議は一時、空転した。政治部記者の解説。

「松本氏は国会で『相手のあることですので』と繰り返し、説明を避け続けた。野党は文書での回答を求め、説明責任を果たすまで参院文教科学委員会での審議を拒否。3月25日に文書が提出されようやく審議入りしましたが、年度内成立が必要な高校授業料無償化法案の審議は大幅に遅れた」

なお、この文書でも松本氏は〈会館を案内し、意見交換をした〉と主張し、会館内での不貞行為を否定し続けている。だが、A子さんはこう断言するのだ。

「確実に議員会館での不貞行為はありました。その夜、私はLINEで『余韻が…』とメッセージを送っています。ただの案内や意見交換でそんなメッセージを送るはずがありません」

それだけではない。実は松本氏の国会答弁には、三つ目の“決定的なウソ”があるというのだ。

「奥さんに話してないの？」

松本氏は「週刊文春」第一報を受けた3月12日の衆院予算委員会で、野党議員の質問にこう答弁していた。

〈過去の段階におきまして、私自身、妻とは、家族とは既にいろいろと話をしておりまして、そして、妻からも大変大きな叱責を当時いただいた〉

あくまで「過去の段階」に妻に打ち明けており、旧聞に属する話だと強調してみせたのだ。だが、A子さんの認識は異なるという。

「3月3日、文春から直撃された直後に私にかかってきた電話の中で、彼は確かに“奥さんにはまだ話していない”という趣旨の話をしていた。まるで過去に話し合ったかのような言い方をしていますが、実際のところは文春から突きつけられて初めて、家族に明かしているはずです」

A子さんによれば、この電話で「奥さんに話してないの？」と尋ねると、松本氏は、

「今の段階では（話していない）」

と応じたという。

「勿論、昨年10月に彼からもう会えないという趣旨のメッセージを受け取るまでの間にも、奥様にバレたという話は一度も聞いていません。結局、彼から『妻に話した』と聞かされたのは、文春の直撃から2日後の3月5日のことでした」（A子さん）

つまり、松本氏が妻から叱責を受けた「当時」というのは、答弁から僅か1週間前のことである可能性が極めて高いのだ。

「週刊文春」は松本氏の事務所に質問状を送付したが回答はなく、秘書の携帯を複数回鳴らしても応答はなかった。松本氏の選挙区（東京19区）の関係者は呆れる。

「3月下旬には支援者を永田町見学に招待する予定でしたが、キャンセルになった。地元では、特に子供を持つ保護者からの反発が強い。本人のポスターは、次々と高市早苗首相のものに替えられています」

いつまで子供たちに醜態を晒すのか。

（「週刊文春」編集部／週刊文春 2026年4月9日号）