「カーヴィーダンス」で知られるボディメークトレーナー樫木裕実さん（63）が14日にインスタグラムを更新。

誕生日を迎えたことを報告した。「おはようございます。皆さまに支えられながら年齢重ねてもいつまでも悪ガキな私が63歳になりました」とつづった。

「年齢重ねるとボディメイクにおいても更にこれまで以上に繊細に身体と向き合っていかなければならないことを痛感します。更なる皆さんが私自身も含めていつまでも動けるしなやかで頑丈な身体を目指して全員がリハビリなんだ!という繊細な眼力を持って指導させていただく覚悟です」と思いを記し、ショート丈のトップスと、タイトなパンツ姿を投稿。見事なくびれと腹筋を披露している。

「ありがとうございます。皆さんに心から感謝します。63歳も色々な所に行きたいなぁ。よろしくお願いします」と呼びかけた。

この投稿にフォロワーからは「生き生きと若々しく、チャーミングなお姿」「お写真ステキです!完璧ボディにただただ憧れます」「63歳って…?!毎年、驚いてきたけど、年々驚きが大きくなります」「AIじゃないよ、加工もないよ、本物」とコメントが寄せられている。