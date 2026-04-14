オンラインのサポートやスクールを運営しながら、お悩みを解決するオンライン片付け専門家・伊藤かすみさんは「片づけの一歩は思考から！」と提唱し、これまで800名以上の片付けを手助けしてきました。今回の記事では、伊藤さんが考える「部屋と家計の整頓術」をお伝えします。

パンパンのクローゼットを解消するテクニックとは…

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「捨てられない心理」にとらわれると…

日々、さまざまなご家庭を拝見していると、お金の管理がうまくいっている家庭には共通点があります。

それは、「何にお金を使うか」という基準がはっきりしていることです。

その結果、本当に必要なモノだけが厳選されているため、家の中に無駄なモノが増えにくく、自然とすっきりとした空間が保たれています。

一方で、「お金が貯まらない」と感じているご家庭では、「捨てられない心理」が強く働いているケースが少なくありません。

「これは高かったから」「せっかく買ったものだから」と、手放すことに抵抗を感じ、「捨てる＝お金を無駄にすること」と捉えてしまうのです。

さらに、「また必要になったとき買い直さなくてはない」という不安もまた、不要なモノを抱え込む原因に。こうした心理によって、結果的に家計に負担をかけてしまうのです。

また、所得層による、「散らかり方の傾向」も見られます。

お金に余裕がない家庭では、「安さ」に惹かれて不要なモノを買ってしまうことや、在庫を把握できず同じモノを何度も購入してしまうことが起こりがち。

一方で、収入に余裕がある場合では、「気に入ったもののまとめ買い」や、「知らないうちに増えていくサブスクリプション」など、モノやサービスの管理が甘くなっているケースが数多く見受けられます。

モノが多い環境は、知らず知らずのうちに心に負担をかけています。

例えば、書類の山に埋もれて大切な通知に気づかず、支払いが遅れて焦る。あるいは、すでに持っているものをまた買ってしまい、後悔する。

こうした“見えにくい無駄”が積み重なることで、気づかないうちにお金は流れ出てしまし、心の負担が増すのです。

「片付け」と「家計管理」、整理整頓の手順は同じ

整理収納のアドバイスとしてよくお話しているのが、「片付けの導線」という考え方です。これは、「家計管理」にもそのまま当てはめることができます。

家計簿をつけることは、単なる記録ではなく、「お金の流れを整えるための仕分け」なのです。そこでまず大切になってくるのが「分類」。

部屋の中で用途ごとにモノを分けるように、支出も食費・教育費・娯楽費など、自分たちの生活に合った項目で分けられているかを見直してみましょう。

そして、「ゴール設定」も重要です。

片付けにおいては、「テーブルの上には何も置かない」「玄関の靴は3足まで」といったように、具体的にイメージできる形に落とし込むことがポイント。

家計であれば、「貯金したい」という漠然とした目標ではなく、「今月はこの予算内に収める」といった数値目標にすることで、行動につながりやすくなります。

「貯まらない人」の行動パターン

習い事や外出の頻度を見直すことも、このゴール設定の一部といえるでしょう。

じつは、お金が貯まりにくい人には、共通する行動パターンがあります。

例えば、「なんとなく寄り道をしてしまう」習慣です。現代のマーケティングはとても巧妙で、私たちの購買意欲を自然と刺激します。

これに対抗するには、小さなルールづくりが有効。

・買い物前に在庫を確認する

・必要なものをリスト化する

・1日5分だけ片付けの時間をつくる

こうしたシンプルな仕組みが、無意識の浪費を防いでくれます。

＜全部出す＞＜見える可＞が基本

片付けの基本は、「一度すべて出すこと」。収納の中身を全部出して初めて、本当の整理ができるからです。

これはお金の管理にも同じことが言えます。銀行口座、保険、投資など、すべての情報を一度“見える化”することが大切です。



（写真：Adobe Photo Stock）

実際に多くのご家庭で見られるのが、夫婦間でお金の情報が共有されていないケース。どこにいくらあるのかが分からない状態は、それだけで不安につながります。

一方で、資産状況を共有しているご家庭は、安心感があり、夫婦関係も良好であることが少なくありません。

まずは、通帳や保険証券、投資関連の書類を一箇所に集めてみてください。

それぞれの役割や内容を書き添えながら整理していくことで、全体像が見えてきます。

この作業を進めるうちに、思いがけない発見もあるでしょう。

例えば、不要になったサブスクの自動更新や、二重に支払い続けていた保険や年金など、「気づかないまま流れていたお金」が浮かび上がることがあります。

そして何より大きいのは、安心感です。現状が数字で見えるようになると、漠然とした不安が和らぎます。

その結果、ただ貯めるだけでなく、自分の人生を豊かにするための支出に対しても前向きになれるのです。

1週間ごとに＜家計のリセット＞をする

片付けも家計も、「整えたら終わり」ではありません。大切なのは、それを維持するための習慣です。

そこでおすすめしたいのが、「週に一度のリセット」。毎週決まった時間に、1週間の支出を振り返り、次の週の予算を調整する時間をつくります。この習慣だけでも、家計の安定感は大きく変わります。

目安としておすすめしているのは、「消費70％：浪費5％：投資・貯金25％」というバランスです。この比率を意識することで、無理なくお金の流れを整えることができます。

忙しい方には、シンプルな「レシート管理」がおすすめ。消費・浪費・投資の3つに分けた箱や封筒を用意し、レシートを入れていくだけです。

週末に合計を確認するだけでも、お金の使い方がはっきり見えてきます。もし使いすぎていたら、翌週で調整する。このサイクルを繰り返すことで、自然とお金をコントロールする力が身についていきます。

家計管理も片付けも、最初の一歩は「現状を知ること」と「仕組みをつくること」です。

まずは小さく、引き出し一つからでも構いません。その一歩が、モノとお金を整え、安心できる暮らしへとつながっていきます。