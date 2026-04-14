英俳優ジュード・ロウ（５３）がロシアのプーチン大統領役を演じる新作映画「クレムリンの魔術師」（原題）の最新予告編が１３日に公開され、米誌「ピープル」は、ロウが「圧倒的な演技を披露している」と絶賛した。

同作は、１９９１年のソ連崩壊後のロシアにおけるプーチン氏の権力掌握の過程を描写。原作はイタリアの作家ジュリアーノ・デ・エンポリによる同名の小説で、主人公であるプーチン氏の権力掌握を支援する架空の政府高官バラノフ役を、「ＴＨＥ ＢＡＴＭＡＮ−ザ・バットマン−」のリドラー役などで知られる米俳優ポール・ダノ（４１）が演じる。

ソ連崩壊後の混乱したロシアで台頭するＫＧＢの将校だったプーチンが策略家のバラノフと手を組み、暴力と欺瞞を用いて鉄のカーテンの向こう側の世界を再構築し、世界を永遠に変えてゆくというストーリーに展開。

その後、「プーチンとバラノフによる混乱の支配は、嘘と腐敗から始まり、暗殺、専制政治、そして最終的には全面戦争へと急速にエスカレートしていく」というサスペンスに仕上がっている。

ピープル誌によると、プーチン氏を演じるロウの端正な顔立ちは、予告編では「ほとんど別人に見えるほど」と評している。

メガホンを取るのは、仏サイコスリラ―映画「パーソナル・ショッパー」（２０１６年）でカンヌ国際映画祭監督賞を受賞したフランス人のオリヴィエ・アサヤス監督（７１）。本作は昨年８月のベネチア国際映画祭でプレミア上映され、北米では５月１５日に劇場公開される。日本での公開日程はまだ発表されていない。