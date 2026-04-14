第1子妊娠発表のフジ三上真奈アナ、15センチバッサリ切った“姫カット”でイメチェン「若返ってる」「印象変わる」
【モデルプレス＝2026/04/14】フジテレビの三上真奈アナウンサーが4月13日、自身のInstagramを更新。ヘアカットしたことを報告した。
【写真】第1子妊娠中37歳フジアナ、15センチバッサリカットで雰囲気一変
三上は「顔周りをプツンと、後ろも15センチほど短く！ドライヤーらくらくー！」「＃新生活」とつづり、ヘアカットした姿を公開。背中まであった長さの揃ったロングヘアを顔周りだけ顎下のラインで切り揃え、後ろ部分はセミロングの長さに揃えた“姫カット”にチェンジし、雰囲気がガラリと変わった姿を披露している。
この投稿にファンからは「可愛すぎる」「若返ってる」「印象変わる」「バッサリイメチェン素敵」などといった声が寄せられている。
三上アナは2021年1月16日、「一粒万倍日」と「天赦日」が重なった日に結婚。2026年2月19日に自身のInstagramで第1子の妊娠を発表している。（modelpress編集部）
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【写真】第1子妊娠中37歳フジアナ、15センチバッサリカットで雰囲気一変
◆三上真奈アナ、バッサリヘアカット
三上は「顔周りをプツンと、後ろも15センチほど短く！ドライヤーらくらくー！」「＃新生活」とつづり、ヘアカットした姿を公開。背中まであった長さの揃ったロングヘアを顔周りだけ顎下のラインで切り揃え、後ろ部分はセミロングの長さに揃えた“姫カット”にチェンジし、雰囲気がガラリと変わった姿を披露している。
◆三上真奈アナの投稿に反響
この投稿にファンからは「可愛すぎる」「若返ってる」「印象変わる」「バッサリイメチェン素敵」などといった声が寄せられている。
三上アナは2021年1月16日、「一粒万倍日」と「天赦日」が重なった日に結婚。2026年2月19日に自身のInstagramで第1子の妊娠を発表している。（modelpress編集部）
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