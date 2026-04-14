山下智久「美的」初表紙で大人の色気披露「歌も芝居も、自分を偽ってはいいものはできない」“正直”な素顔に迫る

山下智久「美的」初表紙で大人の色気披露「歌も芝居も、自分を偽ってはいいものはできない」“正直”な素顔に迫る