日テレ黒田みゆアナ、ピンクのノースリワンピ姿に絶賛の声「透明感すごい」「大人の魅力」
【モデルプレス＝2026/04/14】日本テレビの黒田みゆアナウンサーが4月13日、自身のInstagramを更新。ノースリーブワンピース姿を公開し、反響が寄せられている。
【写真】27歳日テレ美人アナ「大人の魅力」ピンクのノースリワンピ姿
黒田アナは「今回の放送から、『大悟の芸人領収書』進行を担当します。パニックGP以来の大悟さんとお笑いの現場、とてもワクワクしております！！！」とつづり、同局で放送されている「大悟の芸人領収書」（毎週月曜よる11時59分〜）のセットの中でにっこり微笑む姿を投稿。ピンクのノースリーブワンピースを合わせ、すらりと伸びた腕が際立っている。
この投稿には「ノースリーブがお似合いです」「美しい」「透明感すごい」「可愛すぎる」「スタイル抜群」「エレガントで素敵」「大人の魅力」などと話題となっている。（modelpress編集部）
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【写真】27歳日テレ美人アナ「大人の魅力」ピンクのノースリワンピ姿
◆黒田みゆアナ、ノースリーブワンピースで美腕ちらり
黒田アナは「今回の放送から、『大悟の芸人領収書』進行を担当します。パニックGP以来の大悟さんとお笑いの現場、とてもワクワクしております！！！」とつづり、同局で放送されている「大悟の芸人領収書」（毎週月曜よる11時59分〜）のセットの中でにっこり微笑む姿を投稿。ピンクのノースリーブワンピースを合わせ、すらりと伸びた腕が際立っている。
◆黒田みゆアナの投稿に反響
この投稿には「ノースリーブがお似合いです」「美しい」「透明感すごい」「可愛すぎる」「スタイル抜群」「エレガントで素敵」「大人の魅力」などと話題となっている。（modelpress編集部）
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