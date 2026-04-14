ニューストップ > 国内ニュース > 社会ニュース > 南九州道 伊集院～松元 事故で通行止め【鹿児島の道路交通情… 南九州道 伊集院～松元 事故で通行止め【鹿児島の道路交通情報】 南九州道 伊集院～松元 事故で通行止め【鹿児島の道路交通情報】 2026年4月14日 15時46分 MBCニュース リンクをコピーする みんなの感想は？ ネクスコ西日本によりますと、南九州西回り自動車道の伊集院インターと松元インターの間は、事故のため１４日午後３時２０分から上下とも通行止めとなっています。 ・ ・ ・ リンクをコピーする みんなの感想は？ 外部サイト 鹿児島県の肉用牛生産トップのカミチク ネット販売支援会社LRと新会社設立 シェア拡大狙い お米5キロとたくあん漬けを盗んだ疑い 鹿屋市の男（28）を逮捕「米は盗んだがたくあん漬けは盗んでいない」 4月19日頃から「この時期としては10年に一度程度しか起きないような著しい高温」になる可能性 気象庁が「高温に関する早期天候情報」発表【東海、近畿、中国、四国、九州北部、九州南部】関東も平年より高い日続く予想 関連情報（BiZ PAGE＋） 井の頭線, ダイス, 長野, ホテル, 老人ホーム, 明大前, 介護タクシー, リペア工事, リハビリ, マンション