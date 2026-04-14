人気クリエイター、フリルミニスカでの散歩ショット公開「スタイル良すぎ」「身体の半部以上脚」の声
【モデルプレス＝2026/04/14】クリエイターのしなこが4月13日、自身のInstagramを投稿。フリルのショート丈ボトムス姿を公開し、話題を呼んでいる。
【写真】30歳人気クリエイター「身体の半部以上脚」フリルミニスカコーデ
しなこは「おさんぽ日和」とつづり、写真を複数枚投稿。白地に黒の水玉のキャスケットを被り「愛愛愛」と白文字で書かれた紫色のトップス、水色の斜め掛け鞄、フリルのショート丈ボトムスにピンクの靴を合わせ、すらりと伸びた脚が際立つスタイルを披露している。
この投稿には「スタイル良すぎ」「身体の半部以上脚」「どんな服装もしなこワールドになってる」「キラキラしてて可愛い」「美脚すぎる」などと反響が寄せられている。（modelpress編集部）
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【写真】30歳人気クリエイター「身体の半部以上脚」フリルミニスカコーデ
◆しなこ、ショート丈ボトムスで美脚披露
しなこは「おさんぽ日和」とつづり、写真を複数枚投稿。白地に黒の水玉のキャスケットを被り「愛愛愛」と白文字で書かれた紫色のトップス、水色の斜め掛け鞄、フリルのショート丈ボトムスにピンクの靴を合わせ、すらりと伸びた脚が際立つスタイルを披露している。
◆しなこの投稿に反響
この投稿には「スタイル良すぎ」「身体の半部以上脚」「どんな服装もしなこワールドになってる」「キラキラしてて可愛い」「美脚すぎる」などと反響が寄せられている。（modelpress編集部）
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