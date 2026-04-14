仮面女子、フィリピンでのライブが中止に 理由に反響「仕方がありませんね…」「さすがです笑」
アイドルグループ・仮面女子の公式Xが14日更新され、フィリピンの学校で開催される予定だったライブが中止になったと発表した。その理由に反響が寄せられている。
【写真】「仕方がありませんね…」フィリピンでのライブが中止となった理由に反響が寄せられた仮面女子
13日からフィリピン入りしている仮面女子。14日は学校でのライブに登場した。
1本目は終わり、あと2回ライブが残っていたが、「急遽試験が始まるとのことでフィリピンでの学校で開催される予定だった本日の残りのライブは中止になりました」と発表した。
この投稿には「試験では仕方がありませんね…」「さすがです笑」などの反響が寄せられている。
【写真】「仕方がありませんね…」フィリピンでのライブが中止となった理由に反響が寄せられた仮面女子
13日からフィリピン入りしている仮面女子。14日は学校でのライブに登場した。
1本目は終わり、あと2回ライブが残っていたが、「急遽試験が始まるとのことでフィリピンでの学校で開催される予定だった本日の残りのライブは中止になりました」と発表した。
この投稿には「試験では仕方がありませんね…」「さすがです笑」などの反響が寄せられている。