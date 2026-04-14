◇関西学生野球春季リーグ第2節3回戦 近大2―0立命大（2026年4月14日 GOSANDO南港）

大学野球の関西学生野球は14日に3回戦1試合が行われ、近大が立命大を2―0で下して勝ち点を奪った。

最速154キロ右腕の近大・宮原廉（4年）が5回被安打3、無失点で今季初勝利を挙げた。

1回戦に続いて有馬伽久（4年）との今秋ドラフト候補による投げ合い。球場ではオリックスや2人態勢を敷いた阪神などNPB4球団のスカウトが視察する中での力投だった。

5奪三振のうち直球で仕留めたのは1つのみ。カーブやフォークなど緩急も駆使し、5回69球で片付けた。

「（1回戦は）自分のせいで負けていたので、5回までは絶対に投げ切ろう、絶対に先制点を与えないと思っていました。直球を張られていることは分かっていたので、緩急を使っていこうと考えていました」

145球完投負けを喫した1回戦から中1日での登板。5回には右ふくらはぎがつったものの、球威は落ちなかった。開幕日から11日間で登板4試合（先発3）と過密日程での出番が続く状況ながら、「冬場にウエートトレーニングや体が疲れないようなフォームづくりに取り組んできた。投げたあとも腕の張りがなくなったので、フォームがよくなったのかな」と手応えを明かした。

◇宮原 廉（みやはら・れん）2005年（平17）1月24日生まれ、広島市出身の21歳。小4から山本少年野球クラブで野球を始めて投手を務める。中学では広島サンズに所属。崇徳（広島）では1年夏に背番号18でベンチ入りし、2年秋から背番号1。大学では1年秋にリーグ戦初登板を果たし、3年秋にベストナイン初受賞。遠投100メートル。1メートル82、88キロ。右投げ右打ち。