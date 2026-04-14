ロゴスホールディングス<205A.T>がこの日の取引終了後に、第３四半期累計（２５年６月～２６年２月）連結決算を発表しており、売上高３１４億９７００万円（前年同期比５３．５％増）、営業利益１億８１００万円（前年同期５億１１００万円の赤字）、最終損益１１００万円の赤字（同４億６１００万円の赤字）となった。



同社は北海道を地盤に注文住宅事業を展開しており、第３四半期までの期間では受注・引き渡しともに好調に推移し、売上高・利益ともに計画を若干上回った。また、子会社の坂井建設の決算期変更に伴い、同社の業績が１１カ月分連結されたことも寄与した。



なお、２６年５月期通期業績予想は、売上高４６８億１５００万円（前期比２９．１％増）、営業利益１５億円（同３．１倍）、最終利益８億２６００万円（同４．１倍）の従来見通しを据え置いている。



同時に２６年５月末の株主から株主優待制度を導入すると発表した。毎年５月末日時点で２００株以上を保有する株主を対象に、優待原資１０００万円を対象株主数で按分した金額の電子ギフトを提供する。



出所：MINKABU PRESS