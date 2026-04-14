「全盛期のC・ロナウドに匹敵する」「十分すぎるほどの筋力」衝撃ヘディング弾の上田綺世にオランダのファンも驚嘆！「クーマン、警戒してるか？」
フェイエノールトの日本代表FW上田綺世がオランダで称賛を集めている。
現地４月12日に開催されたエールディビジ第30節で、上田綺世、渡辺剛を擁する２位のフェイエノールトが小川航基、佐野航大が所属する３位のNECと敵地で対戦。１−１で引き分けた。
この試合に先発した上田は先制点を奪う。18分、アニス・ハジ・ムサの右CKに反応。高い打点で合わせて、豪快なヘディングシュートを叩き込んでみせた。これで今季の得点数を23に伸ばした。
フェイエノールト専門メディア『FR―FANS』によると、上田はオランダ紙『De Telegraaf』の週間ベストイレブンに選出。選考を担った元オランダ代表のアリー・ハーン氏は「私にとって、上田こそが今週の最優秀ストライカーだ。あの見事なヘディングシュートはまさに際立っていた」と賛辞を贈っている。
「驚異的なヘディング技術のおかげで、彼はすでに９回もヘディングでゴールを決めている。その点において、この日本人は驚異的だ。しかも彼からボールを奪うのは難しく、最初の数メートルは俊敏だ」
また、そんな日本人ストライカーに対して、『FR―FANS』のコメント欄には、「上田に必要なのはサイドからの効果的なパスだ」「十分すぎるほどの筋力を持っているように見える」「ジャンプ力を見れば全盛期のC・ロナウドに匹敵すると思わないか？」といった反響が寄せられた。
さらにSNS上でもオランダのファンから「クーマン、警戒してるか？」「どこまでゴール数を伸ばすんだ」「日本人歴代最高のストライカーだ」「完璧なヘディングシュートだった」といった声が上がっている。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【動画】今季23点目！ 上田綺世の豪快な一撃
現地４月12日に開催されたエールディビジ第30節で、上田綺世、渡辺剛を擁する２位のフェイエノールトが小川航基、佐野航大が所属する３位のNECと敵地で対戦。１−１で引き分けた。
この試合に先発した上田は先制点を奪う。18分、アニス・ハジ・ムサの右CKに反応。高い打点で合わせて、豪快なヘディングシュートを叩き込んでみせた。これで今季の得点数を23に伸ばした。
フェイエノールト専門メディア『FR―FANS』によると、上田はオランダ紙『De Telegraaf』の週間ベストイレブンに選出。選考を担った元オランダ代表のアリー・ハーン氏は「私にとって、上田こそが今週の最優秀ストライカーだ。あの見事なヘディングシュートはまさに際立っていた」と賛辞を贈っている。
また、そんな日本人ストライカーに対して、『FR―FANS』のコメント欄には、「上田に必要なのはサイドからの効果的なパスだ」「十分すぎるほどの筋力を持っているように見える」「ジャンプ力を見れば全盛期のC・ロナウドに匹敵すると思わないか？」といった反響が寄せられた。
さらにSNS上でもオランダのファンから「クーマン、警戒してるか？」「どこまでゴール数を伸ばすんだ」「日本人歴代最高のストライカーだ」「完璧なヘディングシュートだった」といった声が上がっている。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【動画】今季23点目！ 上田綺世の豪快な一撃