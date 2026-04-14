グロースエクスパートナーズ <244A> [東証Ｇ] が4月14日大引け後(16:00)に決算を発表。26年8月期第2四半期累計(25年9月-26年2月)の連結経常利益は前年同期比35.6％減の2.5億円に落ち込み、通期計画の8.2億円に対する進捗率は30.6％にとどまり、さらに前年同期の45.2％も下回った。



会社側が発表した上期実績と据え置いた通期計画に基づいて、当社が試算した3-8月期(下期)の連結経常利益は前年同期比20.5％増の5.7億円に伸びる計算になる。



直近3ヵ月の実績である12-2月期(2Q)の連結経常利益は前年同期比46.7％減の1.3億円に落ち込み、売上営業利益率は前年同期の16.4％→9.9％に大幅低下した。



株探ニュース