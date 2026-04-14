フューチャーリンクネットワーク <9241> [東証Ｇ] が4月14日大引け後(16:00)に決算を発表。26年8月期第2四半期累計(25年9月-26年2月)の連結経常損益は1400万円の黒字(前年同期は500万円の赤字)に浮上し、通期計画の200万円の赤字をすでに上回った。



会社側が発表した上期実績と据え置いた通期計画に基づいて、当社が試算した3-8月期(下期)の連結経常損益は1600万円の赤字(前年同期は1500万円の赤字)に赤字幅が拡大する計算になる。



直近3ヵ月の実績である12-2月期(2Q)の連結経常利益は前年同期比38.1％減の2600万円に落ち込み、売上営業利益率は前年同期の8.8％→6.2％に悪化した。



株探ニュース