熊本・ひのくに高等支援学校のいじめ問題 第三者委員会が調査報告書を公表

熊本県立ひのくに高等支援学校で発生したいじめをめぐり、学校に設置されたいじめ調査委員会が4月14日付で調査報告書を公表しました。

2023年7月から約2年半にわたる調査の結果、金銭の強要など複数のいじめ行為の存在が認定され、不登校との因果関係も認められました。

金銭の強要など5件のいじめ行為を認定

調査委員会が20回の聞き取り調査などをした結果、学校側が調査開始前から認識していた6つの事柄のうち、同級生による行為5件の事実を認定しました。

＜委員会が認定したいじめ＞2021年～2022年

【金銭の抜き取り】

加害生徒から「友人のところへ遊びに行くから交通費を貸して欲しい」と言われ、被害生徒が財布ごと渡したところ、金銭を抜き取られた。

【バッグへの異物混入】

加害生徒が、被害生徒のバッグの中に牛乳パックを入れた 。

【ゲームセンター代金の支払い強要】

加害加害と被害生徒が一緒にゲームセンターに行った際、代金を支払わされた 。

【他生徒のスマホ購入代金の支払い強要】

後輩生徒のスマートフォンを購入するにあたり、その代金を被害生徒に支払わせた 。

【スマートフォンケースの強制交換】

加害生徒から、被害生徒のスマートフォンケースとの交換を強いられた。

委員会は「加害生徒がそれぞれの事実を概ね認めている」としています。

被害生徒の保護者が主張した4件は「判断できず」

一方、被害生徒の保護者が調査開始後に新たに主張した4件については、加害生徒が「覚えがない」と回答し、客観的な裏付け資料もないとして、いずれも積極的な認定まで至らなかったとしています。

また、陸上同好会の先輩による模倣・揶揄・接触についても、積極的な認定には至らなかったとしています。

いじめと不登校に「因果関係あり」

被害生徒は2021年12月から欠席が増え始め、2022年3月6日以降は登校不能の状態になりました。委員会は、この登校不能への転機として、被害生徒が登校不能になる前日に母親へ一連の被害を初めて打ち明け、加害生徒との信頼関係が完全に破綻したことを挙げています。

報告書は「被害生徒は加害生徒に対し、親しい友人としての好意とクラスのボス的な存在に逆らえない恐怖心という、アンビバレント（相反する）な感情を抱いていた」と分析しました。その上で、認定したいじめがなければ登校不能という結果は生じなかったとして、いじめと不登校の間に因果関係を認めました。

組織的な連携不足を指摘、7項目の再発防止策を提言

委員会は、学校・地域・県教育委員会の連携不足を組織的な課題として指摘しました。担任中心の支援体制が負担の偏在を生んでいたこと、スクールカウンセラーやスクールソーシャルワーカーの配置率が低く機能が十分に発揮されなかったこと、担任交代後も職員間の情報共有が機能しにくかったことなどが問題点として挙げられています。

再発防止に向けては、特別支援教育の充実やいじめ防止教育の早期実施、教員研修の強化、組織対応の仕組みづくり、保護者支援の導線整備、教員数の充足といった7項目の提言をまとめています。

今回の報告書は、約2年半にわたる調査の末に認定されたいじめの実態と、学校組織の構造的な課題の両面を明らかにしたものです。委員会は、学校・地域・県教委が相互に歩み寄り、問題を地域課題として開示・協働する姿勢が求められると総括しています。