お笑いコンビ・家族チャーハンの大石さん（33）と江頭さん（35）が14日、それぞれのXを更新し、4月19日に開催されるライブへの出演をもってコンビを解散することを発表しました。

今年2月に、体調不良による休養を発表していた大石さんは「長い間、体調不良による休養で多大なるご迷惑とご心配をおかけしてしまい、大変申し訳ございません」と謝罪したうえで、「4月19日の神保町よしもと漫才劇場での同期ライブ『25karats』への出演をもちまして、家族チャーハンは解散することとなりました」と発表しました。

そして「同時に、休養から復帰し芸人活動を再開させていただきます」と自身の活動再開も報告しました。

解散に至った経緯については「話し合いを重ね、お互いに本音で思いを伝え合い、時間をかけて何度も考えた末での決断です」と明かしました。

また、相方の江頭さんも自身のXで解散を報告。理由について、「大きく言えば方向性の違いということになるかと思います」と明かしました。

そして、ファンなどへの感謝をつづり、「皆様のおかげで、自分には不釣り合いなほど夢のような経験を沢山させていただきました。本当に本当にありがとうございます。このご恩は一生忘れません。皆様に恩を返すことができないまま、このような形で解散になってしまい、本当に申し訳ございません」とコメントしました。

2人とも芸人としての活動は続けていく予定だということです。

所属する吉本興業の公式サイトによると、家族チャーハンは2023年1月1日に結成。2024年の『M-1グランプリ』で準決勝進出を果たしました。また、2026年に行われた『第十一回上方漫才協会大賞』で、新人賞を受賞していました。