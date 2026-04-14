俳優の中山求一郎（33）が14日、都内で出演舞台「エンドゲーム」（5月20日初日、東京・新国立劇場小劇場）に向けた取材会を行った。

演出家の小川絵梨子氏による、出演者全員をオーディションで選ぶ「フルオーディション企画」の第8弾であり、今作が最終作品。中山は1016人の応募から4人の出演者に選ばれた。「このオーディションを受けているときは、あまり仕事が決まっておらず“こんなんでやっていけるのかな”と思っていた。なんとか人生を変えたいと、強く思っていました」と今作にかける思いは強い。「出演が決まってから、周りの役者仲間や演出家がすごく“おめでとう”と言ってくださって。注目されている作品なんだと改めて実感し、気が引き締まる思いです」となうなずいた。

大学在学中に映画「恋人たち」のオーディションを受け、2015年に同作でデビュー。以降、数々の舞台や映像作品に出演してきたが、報道陣を前に取材を受けるのはこの日が初めて。「新鮮な気持ちです…緊張もしています」と照れ笑い。大学時代は新聞学科に在学し記者を目指していたといい「（記者の）仕事ぶりを見られている感じです」と目を輝かせた。

過去には長い間仕事がなく、塞ぎ込んでいた時期もあったという。「僕も生きづらいなと感じたり、孤独を感じることもある。僕みたいな人でもこういう作品に出演できるのは、自己卑下している人にとっては希望になると思う」と力を込める。「有名無名、容姿端麗を問わず出演できる機会が今回の作品。自分を否定しているような人たちにも“僕のような人がいるよ”“こういうところにたどり着けるんだ”ということを、お芝居を通して証明していきたい」と目指す俳優像を語った。

「エンドゲーム」は同所で31日まで上演。