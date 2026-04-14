岡田大河インタビュー前編

今シーズン開幕後にバスケットボールBリーグの川崎ブレイブサンダースに加入し、ポイントガードとしてプレー時間を積み上げている岡田大河は、21歳ながら日本人選手として稀有なキャリアを歩んでいる。中学3年の9月にスペインへ渡ると、17歳の時に同国4部リーグでプロデビュー。フランスの強豪ASモナコに移籍すると、20歳で同国1部リーグ出場を果たすなど着実にキャリアの階段を上がってきた。弱冠15歳にして、自ら海外挑戦の道を選択。決断の背景には、幼少期から見てきたアメリカを拠点に各地を飛び回る父の姿があった。（取材・文＝青木 美帆）

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日本バスケ界における「海外挑戦」は、そのほとんどが「アメリカ挑戦」を意味する。県立能代工業高校を前人未到の高校9冠に導き、神童ともたとえられた田臥勇太（宇都宮ブレックス）がブリガム・ヤング大学ハワイ校に留学した2000年以降、数多くの若者たちが、世界最高峰のNBAがそびえ立つバスケットボールの本場に憧れて太平洋を渡った。

彼にもその選択はできた。むしろ、彼はそれを他の人よりも容易く選択できる環境で育った。しかし、自らの意志でそれを選ばず、アメリカ大陸とは真反対の方角へと飛び立つことを決めた。

今季、川崎ブレイブサンダースに加入した岡田大河は、15歳でスペインに渡り、17歳の時に同国リーグでプロデビューを果たすと、昨季までフランスの強豪ASモナコでプレーした。川崎にはシーズン途中の加入だったにもかかわらず、弱冠21歳とは思えぬ落ち着きとスキル、戦術眼を生かして存在感を発揮し、司令塔不足に陥ったチームを支えている。

岡田の人生は、スペインに渡る以前から実にユニークだ。

父の卓也さんはプロバスケットボール選手としてアメリカを拠点に活動し、オフシーズンは出張指導などで日本各地を飛び回っていた。岡田は静岡県で母と祖父母に見守られながら育ち、小学1年からバスケットボールを始めた。

岡田は当時の父との関わり方についてこう言う。

「お父さんとは基本、会える機会が少なかったです。日本に帰ってきている時も県外に行っていることが多かったし、家にいる時も僕が学校から帰ると指導に行っている。試合も毎回見に来てくれるというわけでもなかったですし、僕が普段どういう生活をしているかもあまり知らなかったと思います」

そもそも父は、息子のバスケットボールにあまり干渉しなかった。「『やりたくないならやらないでいいよ』と少し突き放す感じで、そこまで無理にやらせようとしてくる感じではなかったです。お父さん自身、『やるのは自分自身』が口癖でした」と岡田は振り返り、「滅多に会えない父に成長を見てもらいたい」という思いがバスケットに取り組む原動力だったと話した。

長期休みに入ると、岡田は母、姉の来夢（山梨クィーンビーズ）とともに父のいるアメリカに行き、NBAを観戦したり、NBAのチームや所属選手が主催するバスケットボールキャンプに参加したりと、さまざまな経験をした。「アメリカでバスケをやりたい」という思いは、ごく幼い頃から自然に育まれていった。

中学時代は部活動とクラブチームを掛け持ち

岡田は県内外の強豪中学への進学も検討した上で、幼稚園の頃から在籍している静岡大学教育学部附属静岡中に進み、同校バスケ部、そして父が立ち上げたクラブチーム「SHIZUOKA GYMRATS」を掛け持ちすることを選んだ。ここでの岡田の歩みも非常にユニークだ。

静大附属静岡中は難関高校進学を目指す生徒が多く集う国立の中学校でありながら、「制服なし」「宿題なし」「校則ほぼなし」という独特な校風を持ち、部活の参加も生徒それぞれの判断に大きく委ねられていた。

さらに中学2年の春、上級生たちが最後の大会を終えると土曜以外の練習が全日参加自由となり、チームとしての活動がほぼなくなった。入学時から部活動を「クラブでの学びを補う場」と捉えていたものの、強豪でめきめきと力をつけている同世代のライバルたちの姿に焦りを感じていた岡田は、「これ幸い」とさらに意欲的に自主練に励み始めた。

「僕にとってクラブチームのデメリットは練習時間が限られてしまうこと。練習が毎日あるわけじゃなかったし、始まるのは部活の練習が終わってからだし、公共の体育館を借りているから自分で自由に練習できる時間もあまりない。でも最後の1年は部活の時間帯にほぼ1人でコートを使えたので、すごく助かったというか。朝早く来てシューティングをしたり、学校の周りをランニングしたり、自分でいろいろ内容を考えてやっていましたね。外のコートが割り当てられる日もあったんですが、僕は外でプレーするのがあまり好きじゃなかったので、バレー部やバドミントン部が練習をやっている時に、使っていないリングを使わせてもらったりしていました」

「自分がチームを勝たせる」と強い気持ちを持ってプレーし、ミニバス時代からの仲間でもあるチームメートを巧みに導いた岡田は、3年の春の大会でなんと県大会優勝を達成。「最後の大会の一個前の大会だし、運も良かったので」と岡田は謙遜したが、「自分で考えて行動する力をつけることを大切にしてくれた学校で、頭を使ってバスケをやれたのは、今考えたら正解だったなと思います」と中学3年間を総括した。

ちなみにクラブチームでは、拠点を日本に戻し、コーチ業に軸足を置いた父に厳しい指導を受けたという岡田。思春期ならではの、少し照れくさいエピソードも明かしてくれた。

「当時は親の言うことを素直にやりたくない時期だったので、お父さんに反抗して、練習を止めちゃった時もありました。プレーがうまくいっていないとどんどん話が聞けなくなって、よく怒られていました」

そんな2人も気づけば落ち着いた関係になった。節目節目では1対1で対決するというが、聞くとこれにも微笑ましいエピソードがあった。

「『お父さんルール』みたいなのがあって、どうやっても僕が勝てないようになっているんですよ。だから『やろう』と誘ってくるのは、いつもお父さんです（笑）。小さい頃からボコボコに負けていて、3年前ぐらいの冬にやっと勝てました。今はたぶん勝てると思うんですけど、どっちも負けず嫌いだから折れるまで終わらないし、僕しか折れないし、だいたいケンカになっちゃうので自分からやろうとは言いません（笑）」

まだ海外挑戦が珍しかった時代にアメリカに渡った父の冒険心と負けず嫌いの血を受け継ぎつつ、岡田は父とは異なる「自分だけの道」へと歩みを進めることになる。

■岡田大河 / Taiga Okada

2004年5月23日生まれ、静岡県出身。174センチ・71キロ。アメリカを拠点にプロ選手として活動していた父の影響を受け、小学1年からバスケを始める。中学3年の9月にスペインへ渡ると、セントロの育成チームでプレー。3年目にはU18所属ながら、スペイン4部に所属していたセカンドチームでプロデビューを果たす。23年にはフランスの強豪ASモナコと契約。U21を主戦場にトップチームにも帯同した。また同年のU-19ワールドカップに日本代表として出場している。25年10月、特別指定選手（プロ契約）として川崎ブレイブサンダースに加入した。



（青木 美帆 / Miho Aoki）