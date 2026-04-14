俳優の中山求一郎が１４日、都内で演劇「エンドゲーム」（５月２０日開幕）に出演するにあたって取材会に登場。デビュー１１年目で初めて報道陣の前に立ち、今作への思い、これまでに俳優人生について語った。

１９５７年の初演から半世紀以上にわたって上演されるサミュエル・ベケットの傑作。終末的な状況下でどこにも行けなくなった４人が、絶望的に繰り返される日常を描いた不条理劇。中山は老人に仕えるクロヴ役で出演する。

役柄について「今の環境から離れたいけど離れられないとか、人の言うこと聞いちゃうとか、人生の中で最も共感性の高い役。（思っていることを）外に出せないこととか、結構シンクロする」と語った。

今作のキャストは、フルオーディションで選出。１０００人を超える応募者の中からメインキャストの４枠を勝ち取った。「オーディションを受けている時には仕事がなくて。何とか人生を変えたい、新しい人に出会いたいなってことを強く思って受けました」。念願だった演出家の小川絵梨子氏のもとで稽古を重ね、「小川さんの演出を受けてこられた俳優さんが、目覚ましく変わっていくのを見てきた。たくさんの言葉をギフトのように投げてくれる」とかみ締めた。

デビューから１１年、これまでの俳優人生は「うまくいかないことが多くて何回も辞めようと思った」というが、「支えてもらってるのは、映画や演劇で感動してきた言葉、シーン。不器用だし、これ（＝芝居）で頑張れないと生きていけないって気持ちがあって持ち上がった」と語った。今後の目標には「僕も暗い面があるんですけど、作品に出ることは、死にたいとか才能が無いかもしれないとか、自己卑下している人にとっては希望になるのかなと思う。そういう気持ちを持った人の架け橋になり、『僕のような人がいるよ』とお芝居を通して証明していきたい」と意気込んだ。