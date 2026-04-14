◆スポーツ報知・記者コラム「両国発」

「反省と引きずるは違うから」―。取材をする中で選手の言葉、マインドに影響を受けることがある。巨人担当２年目の今年、冒頭の考え方を中川皓太投手（３２）に教わった。

１５年ドラフト７位で入団し、度重なる故障を乗り越え１軍ブルペンで地位を築いたリリーフ左腕。今季初登板の３月２８日・阪神戦（東京Ｄ）で１失点したが、その後は立て直している。抑えて当たり前。打たれたら戦犯。そう厳しく評価される過酷な職場で、一体どんな切り替え術があるかを聞いた。

返答はシンプルだった。その答えの中に、プロ１０年間の経験が凝縮されていた。「結果的に打たれているなら、戦犯と思われても仕方がない。自分はそういう仕事をしているから。もちろん落ち込むし、反省する。でも、次頑張るだけ。前だけを見る。その結果はもう帰ってこないから。次抑えることでしか、自分で自分を前に進ませることはできないから」

中川自身も、若手時代からこのメンタルを備えていたわけではない。３３０試合以上１軍のマウンドに立ち続け、どん底も見て、自分の立て直し方を知った。「最初は毎試合、毎試合『あぁクソ…』って何日も引きずったりした。けど結局、意味がなかった。反省は大事だけど、引きずるのとは違うから」。今オフはＦＡ権を行使せず、３年契約を結んで残留を決断。生え抜き投手では最年長になった。口数は多くないが、酸いも甘いも知る経験者の存在はチームの財産。中川から学び、救われる後輩投手は必ずいると感じた。（巨人担当・堀内 啓太）

◆堀内 啓太（ほりうち・けいた）２１年入社。２４年まで日本ハム担当。