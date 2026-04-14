プロ野球・ソフトバンクは14日、夏のイベント「鷹祭 SUMMER BOOST 2026」で着用するユニホームを発表。テーマカラーには「白」が採用されました。

白は「勝」と結びつく色として、勝負に臨む選手たちの強い意志を象徴。さらに夏の太陽がもたらす「光」のイメージを重ね、ストライプと光沢感のある素材が取り入れられ、単色ながら奥行きと躍動感を表現しています。

牧原大成選手は「昨年の赤と違って、シンプルな白で本当にかっこいいと思います。鷹祭 SUMMER BOOSTはファンの方たちは楽しみにしていると思いますので、僕たちは全力プレーで魅せたいと思いますし、ファンの方たちはレプリカユニフォームを着用してコーディネートを楽しんで球場に来ていただけたらと思います」とコメント。

大津亮介投手は「今までにない、普段と違った渋いデザインでかっこいいなと思います。鷹祭 SUMMER BOOSTでは、お祭り気分の中でも、真剣に闘志を燃やして楽しみながら投げたいと思っています」とコメントしました。

同イベントは6月30日の1試合(東京ドーム)と、7月1日〜5日、10日〜12日の8試合(みずほPayPayドーム)の計9試合で開催。当日は選手がこのユニホームを着用するほか、入場者にはレプリカが配布されます。