◆関西学生野球春季リーグ戦 ▽第２節３回戦 近大２―０立命大（１４日・ＧＯＳＡＮＤＯ南港野球場）

近大が立命大に勝利、２勝１敗として勝ち点を挙げた。最速１５４キロ、身長１８２センチのエース右腕・宮原廉（４年＝崇徳）が、立命大・有馬伽久（がく、４年＝愛工大名電）とのドラフト候補同士の投げ合いを制した。

阪神、ＤｅＮＡ、中日、オリックスの４球団スカウトが見守るなか、５回を３安打無失点、６三振を奪う力投。この日は最速１５０キロをマークした。「前に自分のせいで負けてしまったので、５回まではゼロという気持ちと、先制するまで点を許さないという気持ちで試合に入りました」と宮原。１２日の甲子園での１回戦は１４５球の熱投も９回に味方のミスなどで逆転サヨナラ負け。リーグ戦初黒星を喫していただけに、雪辱を期していた。

中１日でのマウンド。「（相手が）真っすぐを張っていたのは分かっていたので（捕手の）岸本と相談して緩急を使っていこう、と」。カーブ、フォークを交え、立命大打線を打ち取った。５回に右ふくらはぎをつるアクシデントがあったが、その回を投げきってマウンドを譲った。

ＤｅＮＡ・藤田スカウトは「緩急をうまく使って投げていた。フォークも低めに決まっていた」と評価した。冬場はウエートトレや体幹を鍛え、腹筋を意識して腕の振りに頼らないようにフォーム改造。球速のアベレージも１４５キロから１４８キロにアップ。投げた後の疲労感も減少したという。

「自分の持ち味は真っすぐ。もっと磨いて、狙われていても空振りを取りたい」。好投手対決を制して勝ち点ゲット。優勝に向けて宮原は腕を振り続ける。