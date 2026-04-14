ファッションアイテムから便利グッズまで、ディズニーグッズを幅広く取り扱う「ベルメゾン ディズニーファンタジーショップ」

今回は、刺繍使いがかっこよくて美しい「マレフィセント」デザインの「つば広ハット」を紹介します☆

ベルメゾン ディズニー「つば広ハット」マレフィセント

© Disney

価格：5,490円（税込）

頭周りサイズ：フリー（約56〜58cm）

つばの長さ：【前】約10cm、【後】約20cm

前つば部分：UVカット率約99％以上素材

品質：【本体】ポリエステル100％、【ツバ裏】綿100％

販売店舗：ベルメゾン ディズニーファンタジーショップ

『眠れる森の美女』に登場するディズニーヴィランズ「マレフィセント」デザインのつば広ハット。

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顔まわりから後ろの首元までカバーする幅広のつばが特徴で、エレガントな雰囲気！

黒を基調としているのでコーディネートを選びません。

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さらに、後ろのひらひらしたつばの部分には、イバラと「マレフィセントドラゴン」の刺繍入りでヴィランズ感たっぷり。

刺繍には、深みのあるグリーンの糸が使用されています。

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前つばの裏側はパープルの配色で雰囲気を演出☆

チラリと見えるパープルが「マレフィセント」らしくて素敵です。

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また、頭部の内側は抗菌防臭メッシュ素材で快適にかぶれるのもうれしいポイント。

内側のワンタッチテープでサイズ調整も可能です。

© Disney

つば部分はUVカット率99％以上。

日差しと紫外線をカットしてくれます。

さりげなくキャラクターコーデが楽しめるのも魅力的。

刺繍使いがかっこよくて美しい「マレフィセント」デザイン「つば広ハット」の紹介でした☆

ベルメゾン ディズニーファンタジーショップで販売中です。

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