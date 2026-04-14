ABEMAの「今日好きダンスバトル 一夜限りアーティストとコラボSP」にて、人気JKメンバー・さわの祖父母の家が公開され、その規格外の広さと庭に突如現れた「手作り特設ステージ」が大きな反響を呼んでいる。

【映像】庭に巨大なステージも！人気JKのデカすぎる祖父母の実家

ダンスのブラッシュアップのため、ゆま、ねね、ひなた、もかの4人が向かったのは、メンバーであるさわの祖父母の家だった。到着した一行は、立派な門構えの大きな木造建築を目にするなり「すごーい！」「デカすぎ！これもお家？」と、その圧倒的なスケールに驚きを隠せない様子を見せた。

さらに一行を驚かせたのは、庭に設置された本格的な「特設ステージ」だ。これは、さわの祖父・和彦さんがわずか1日半で作り上げたもの。

DIYが得意な和彦さんは、「孫のためなら」という一心で、グリーンの絨毯が敷かれた立派なステージを完成させた。さわにとって祖父のステージは今回が初めてではなく、2歳の頃にもダンス好きだった彼女のためにステージを作ってくれたという心温まるエピソードも明かされた。

完成したばかりの新たなステージでは、祖父母、母、妹ら親族が集まる中、練習の成果を披露する場が設けられた。リーダーのひなたが抱いていた「お客さんの前で踊る覚悟」という課題を克服するべく、おじいちゃんの愛が詰まった庭の特設ステージで、がむしゃら5の5人は本番さながらの熱いダンスを繰り広げた。