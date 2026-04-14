将来の安心と引き換えに何を削るのか　資産形成に揺れる家計の現実

資産形成は特別な人の行動ではなくなった。制度の拡充や情報の広がりを背景に、多くの人が将来に備え始めている。一方で、その原資がどこから生まれているのかに目を向けると、日々の暮らしとの微妙なせめぎ合いが見えてくる。

株式会社保険見直し本舗が2025年11月から12月にかけて実施した調査によると、20代から60代の男女837人のうち72.4％が資産形成を行っていると回答した。開始のきっかけとしては56.6％が老後や将来への不安を挙げており、不透明な将来を見据えた行動が広がっていることがうかがえる。

資産形成の手段としては、79.5％がつみたてNISAや新NISAを想起すると回答し、制度の認知が浸透している。金融商品へのアクセスが容易になったことで、投資はより身近な選択肢となった。

ただし、資金の捻出方法には差がある。資産形成を行う人のうち70.3％は余裕資金の一部を充てているが、11.6％は生活費や娯楽費を削っていると答えた。特に40代では14.4％、50代では14.7％と割合が高く、支出負担が重くなりやすい世代ほど家計への影響が表れている（同）。

削減対象としては食費が43.7％、保険料が42.4％、通信費や光熱費が34.2％と、生活に直結する項目が並ぶ。将来の備えを優先する一方で、現在の消費を抑える動きが具体的な数字として示されている。

こうした選択は生活意識にも影響する。資産形成後の変化については41.7％が変わらないとする一方、26.9％は以前より充実していると感じている。ただし生活費を削る層では、節約志向が強まったとする回答が42.9％、負担感の増加が18.6％に上り、同じ資産形成でも家計の余力によって受け止め方が異なる。

将来への備えは広がりを見せるが、その実態は一様ではない。余裕の中で積み立てるのか、日常を切り詰めて確保するのかによって、生活の質や心理的な負担は変わる。数字が示すのは、投資の普及だけでなく、家計のバランスを巡る新たな課題でもある。