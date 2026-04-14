Travis Japan吉澤閑也（30）松倉海斗（28）が、13日放送のテレビ朝日系「MEGUMIママのいるBar」（月曜深夜2時17分）に出演。SNSの反応について明かした。

MEGUMIは「最近の活動とか、SNSとかで気になったりとかはあったりしますか？」と質問。松倉は「いろいろテレビ出たりとかするとアンチみたいな…増えてくるなという体感とか。その分、お褒めの言葉もいただいたりするんですけど、そういうのも目につくようになってきたな」と明かした。

MEGUMIが「調べたりするんだ？自分で」と聞くと、松倉は「エゴサーチっていうのは…。閑也ずっとしてますよ」と、吉澤を指さした。吉澤は「めっちゃしてます。どこにいても。なんか自分が出たらすぐエゴサーチやります」と打ち明けた。

MEGUMIが「ネガティブなものも、もちろんあるわけでしょ？ずっと見続けてると。その時どうするの？」と質問。吉澤は「逆にそこもアドバイスだと受け取ってるっていう部分もありますね」と答えると、松倉は「いやいやいや…隣で見てるんですけど、『なんだよこれ』『なんでこんな言われなきゃいけねーんだよ』って」と暴露した。吉澤は「確かに…ものによってはですよ。ここは違ったなっていうのは受け止めますけど。普通に外見のこととか言われたりすると『なんだこいつ。暇かよ』みたいな…思ったりします」と打ち明けた。するとさや香新山が「意見と悪口違うもんね」と伝えた。