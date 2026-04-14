声優花澤香菜が14日、フジテレビ系「ぽかぽか」（月〜金曜午前11時50分）に生出演。MCハライチ岩井勇気の発言に対して大声でキレた。

ゲスト出演するはずだった女優橋本愛をメインに「胸がキュンとなる男性のしぐさ」について、意見を出し合うコーナーをするはずで準備をしていた。急きょ橋本が体調不良で番組出演を欠席したため、コーナー自体をやめようとしていたが、MCハライチ澤部佑が「橋本愛さんと好きな男性についてトークをしようと思っていたんですって、アンケートとったりして、ということで…ここからちょっとします」とコーナーをキャンセルするのではなく、台本通りに行うことを宣言した。

すると、相方の岩井が「おっさん、おばさんだけで？」と異議を訴えた。出演者は「え〜、やるの」などと口々につぶやいてザワついた。澤部は岩井を指して「失礼な」と笑いながら、次に花澤を指さした。

すると花澤は座っていた椅子から立ちあがって「なんてことを言うんだ、おまえは」岩井に向かってキレて、怒鳴るように一喝した。

岩井は「怒られた」とぼそり。澤部も「おばさんの怒り方だ」と反応した。キレた花澤は口に手をあてて大声で笑っていた。客席は騒然としたが、すぐに笑い声が起こっていた。